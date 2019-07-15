"Важнейшее мероприятие!" Названа дата встречи Зеленского и Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава украинского государства Владимир Зеленский встретятся в октябре на втором Форуме регионов, который состоится в Житомире.

Об этом сообщил посол Беларуси Игорь Сокол, отметив, что приглашение поступило от президента Украины, передает "Белта".

"Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", – заявил посол.

Зеленский и Лукашенко коллаж

Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в Гомеле, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп ("Народный фронт") Николай Княжицкий высказал мнение, что Зеленский своими первыми шагами напомнил главу Беларуси Александра Лукашенко.

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