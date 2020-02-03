Главная Новости
3 февраля • обновлено в 14:59
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Вячеслав Кириленко
Вячеслав Кириленко
Все статьи автора

Важливий рік Митрополита Епіфанія

477
Читать материал на украинском

Минув перший складний і такий важливий рік предстоятельського служіння Митрополита Епіфанія. Визнання нашої Церкви Церквами інших країн, всезростаюча кількість вірян і головне - довіра до ПЦУ та її Предстоятеля - ось дуже неповний перелік здобутків.

Неконфліктність, поміркованість, прагнення ще більш наблизити нашу Церкву до духовних потреб сучасної людини, особлива спільна мова з молодим поколінням, неприхований патріотизм та духовна підтримка Збройних Сил України та Добровольчого руху, розуміння усе більш вагомої соціальної ролі Церкви, зрештою, особиста скромність Предстоятеля, супроводжували та надихали нас протягом цього року.

Це вартує боротьби, яка тривала сотні років. І триває надалі, бо ми лише на початку шляху. Успіхів Вам, Ваше Блаженство!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Вячеслав Кириленко Вячеслав Кириленко
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook В'ячеслава Кириленка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги