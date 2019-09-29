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29 сентября • обновлено в 17:03
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"Вау, их поймали!" В США всплыл скандальный факт о разговоре Трампа-Зеленского

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Разведывательное сообщество США незадолго до скандала вокруг Дональда Трампа тайно отменило одно из требований к жалобам информаторов.

Как сообщает издание The Federalist, согласно поправке, информация должна быть получена исключительно из первых рук.

В частности, появилась информация, что новая форма подачи заявления была загружена на сайт директора Национальной разведки 24 сентября – за несколько дней до публикации жалобы разведчика по поводу разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский - Дональд Трамп

Владимир Зеленский - Дональд Трамп

По версии журналистов, которые ссылаются на маркировку на документе, изменения в формы внесли в августе 2019 года, а информация по поводу Трампа была датирована 12 августа.

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Уточняется, доносчик неоднократно указал, что получил данные от американских чиновников, а сам не был свидетелем многих описанных событий. То есть, по правилам, жалобу должны были отклонить.

"Вау, их поймали! Прекратите охоту на ведьм теперь", — отреагировал на эту статью Дональд Трамп в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Федоров Федор
Федоров Федор
Демократы и их люди в спецслужбах совсем не палятся , пытаясь устроить второй госпереворот.
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