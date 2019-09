"Вау, их поймали!" В США всплыл скандальный факт о разговоре Трампа-Зеленского

Разведывательное сообщество США незадолго до скандала вокруг Дональда Трампа тайно отменило одно из требований к жалобам информаторов.

Как сообщает издание The Federalist, согласно поправке, информация должна быть получена исключительно из первых рук.

В частности, появилась информация, что новая форма подачи заявления была загружена на сайт директора Национальной разведки 24 сентября – за несколько дней до публикации жалобы разведчика по поводу разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По версии журналистов, которые ссылаются на маркировку на документе, изменения в формы внесли в августе 2019 года, а информация по поводу Трампа была датирована 12 августа.

Уточняется, доносчик неоднократно указал, что получил данные от американских чиновников, а сам не был свидетелем многих описанных событий. То есть, по правилам, жалобу должны были отклонить.

"Вау, их поймали! Прекратите охоту на ведьм теперь", — отреагировал на эту статью Дональд Трамп в Twitter.

WOW, they got caught. End the Witch Hunt now! https://t.co/A5k3u9Rg3D