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/Новости политики

"Ватное окружение!" Ведущий 1+1 передумал идти в Раду от "Слуги народа" и жестко наехал на Зеленского

6.6тЧитать материал на украинском

Ведущий телеканала 1+1 Сергей Иванов отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил в Facebook, подтвердив, что действительно получил предложение баллотироваться по мажоритарке. Иванов заявил, что причиной отказа является позиция семьи и недостаточная финансовая независимость.

"Я не могу позволить себе депутатство чисто материально, поскольку не имею достаточно накоплений или бизнеса, чтобы следующие пять лет не зависеть ни от кого. Ограничения, связанные с выполнением депутатских полномочий, не позволят мне дополнительно зарабатывать", - написал Иванов.

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При этом он также заявил, что у него и действующей власти вряд ли совпадают "мировоззрения и восприятия законности".

"Меня очень беспокоит ватный слой окружения президента, и я не собираюсь об этом молчать. Я готов в любой момент предоставить интеллектуальную помощь президенту и его политической силе (судя по всему, это им не помешает)", - добавил блогер.

Иванов отказался идти в Раду от "Слуги народа"

Иванов отказался идти в Раду от "Слуги народа"

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в партию "Слуга народа" попала киевская мажорка-тусовщица, однако после бурной реакции СМИ ее исключили из списка.

Также к команде Зеленского присоединились еще двое журналистов 1+1, которые будут баллотироваться по мажоритарке. А гендиректор канала попал в первую десятку списка партии.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

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Персоны
Сергей ИвановВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О как? Ты же так топил против Пети. А тут на попятную? Зэбилы и вата это тебе припомнят
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Мурзина Настя
Мурзина Настя
Мoя искрeнняя благодарность тому, ктo пoкaзал мне этот прекрacный сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/71spgt6 Пpоcто пpойдя опpoc пoлyчила почти полyгoдoвую зapплатy)) Пoльзуйтeсь, покa eще еcть вoзможнocть=)
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