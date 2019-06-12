Ведущий телеканала 1+1 Сергей Иванов отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил в Facebook, подтвердив, что действительно получил предложение баллотироваться по мажоритарке. Иванов заявил, что причиной отказа является позиция семьи и недостаточная финансовая независимость.

"Я не могу позволить себе депутатство чисто материально, поскольку не имею достаточно накоплений или бизнеса, чтобы следующие пять лет не зависеть ни от кого. Ограничения, связанные с выполнением депутатских полномочий, не позволят мне дополнительно зарабатывать", - написал Иванов.

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При этом он также заявил, что у него и действующей власти вряд ли совпадают "мировоззрения и восприятия законности".

"Меня очень беспокоит ватный слой окружения президента, и я не собираюсь об этом молчать. Я готов в любой момент предоставить интеллектуальную помощь президенту и его политической силе (судя по всему, это им не помешает)", - добавил блогер.

Иванов отказался идти в Раду от "Слуги народа" obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в партию "Слуга народа" попала киевская мажорка-тусовщица, однако после бурной реакции СМИ ее исключили из списка.

Также к команде Зеленского присоединились еще двое журналистов 1+1, которые будут баллотироваться по мажоритарке. А гендиректор канала попал в первую десятку списка партии.

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