Позвонил мне сегодня глава одной из ветеранских организаций, последний раз с которым общался ещё в депутатскую бытность. Оказалось, что теперь мы - соседи, по крайней мере обслуживает нас одно отделение Укрпочты и проблема у нас одна - с начала года у нас уволился почтальон.

В больших ящиках на почте складируется недоставленная корреспонденция. В отборе своих писем мой давний знакомый обнаружил и много писем в мой адрес. Благодаря его звонку и я вечером отобрал в набитых письмами ящиках свою корреспонденцию: поздравительные с Новым годом, счета, письма из разных инстанций. Отметил, что больше всего в ящиках писем-поздравлений жителям Печерска от заботливой депутата Киевсовета.

Милые сердобольные сотрудницы почтового отделения сетовали на невозможность найти нового сотрудника на столь низкую зарплату и с надеждой смотрели на пожилую женщину-уборщицу, которая согласилась помогать с сортировкой писем.

Игорь Смелянский, успех реформ не в количестве лайков под вашими постами, а в таких мелочах, которые случаются, как я понимаю, не только в центре Киева. Готов доплачивать ставку почтальона, чтобы хотя бы ветераны получали свои письма вовремя. Я же готов сам приходить в отделение Укрпочты и радоваться общению с добрыми людьми, которые искренне верят, что выборы принесут ожидаемые изменения в стране.

P.S. Говорят, что и штаб Зеленского - где-то по соседству поселился.

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