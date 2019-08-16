Вчера вечером в фейсбуке появилась грязненькая статья по мне, которую ретиво разместило ряд "сливных" сайтов.

Если по началу у меня и были сомнения в заказчике, то после того, как я увидел, что в в то же время (с интервалом 10 минут) по такой же схеме ( ФБ - те же сайты) вышли "материалы" по руководителю уважаемого банка, сомнения были сняты. Даже люди/аккаунты/боты одни и те же усердно строчат комментарии возмущения.

Дорогой, неуважаемый товарищ А., угомонись. Просто погаси долги!

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