"Ваша фамилия популярнее": Зеленский "отвесил" шутку Штайнмайеру

Президент Владимир Зеленский во время разговора с Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии пошутил, что фамилия президента Германии в Украине сейчас популярней, чем его.

"Я ему сказал, что благодаря вашей формуле ваша фамилия популярнее моей в Украине", - сказал Зеленский в интервью новостной программе "Сегодня" на телеканале "Украина".

Кроме того, Заленский назвал встречу со Штайнмайером "хорошей" и "предметной". Говорили, в том числе, о подготовке встречи лидеров нормандской четверки.

Зеленский и Штайнмайер Пресс-служба ОПУ

"У нас была очень хорошая предметная встреча. Все работают, чтобы у нас появилась дата нормандской встречи", - сказал Зеленский.

Он добавил, что этого хочет и сам Штайнмайер. "Не было встречи, не было возможности для каких-либо отношений в нормандском формате. Потому что нормандский формат был остановлен, и с 2016-го года не было ни одной встречи", - сказал президент.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Встреча двух глав государства прошла в Японии, где они обсудили ситуацию на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL:

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