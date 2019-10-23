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23 октября • обновлено в 16:20
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"Ваша фамилия популярнее": Зеленский "отвесил" шутку Штайнмайеру

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Президент Владимир Зеленский во время разговора с Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии пошутил, что фамилия президента Германии в Украине сейчас популярней, чем его.

"Я ему сказал, что благодаря вашей формуле ваша фамилия популярнее моей в Украине", - сказал Зеленский в интервью новостной программе "Сегодня" на телеканале "Украина".

Кроме того, Заленский назвал встречу со Штайнмайером "хорошей" и "предметной". Говорили, в том числе, о подготовке встречи лидеров нормандской четверки.

Зеленский и Штайнмайер

Зеленский и Штайнмайер

Пресс-служба ОПУ

"У нас была очень хорошая предметная встреча. Все работают, чтобы у нас появилась дата нормандской встречи", - сказал Зеленский.

Он добавил, что этого хочет и сам Штайнмайер. "Не было встречи, не было возможности для каких-либо отношений в нормандском формате. Потому что нормандский формат был остановлен, и с 2016-го года не было ни одной встречи", - сказал президент.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Встреча двух глав государства прошла в Японии, где они обсудили ситуацию на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL:

  • в России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.

  • Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.

  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".

  • Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.

  • В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.

  • Также Украина в лице команды президента Зеленского согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года в ходе консультаций дипломатических советников в "нормандском формате".

  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" решения конфликта на Донбассе, названной его именем, каким-либо образом повлияла российская сторона.

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Персоны
Владимир Зеленский Франк-Вальтер Штайнмайер
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