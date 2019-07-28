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"Варвары, страна-изгой!" МИД Украины разгромило Кремль за репрессии россиян

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Министерство иностранных дел Украины осудило насилие против участников масштабной акции мирного протеста в Москве 27 июля.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ведомства. Она подчеркивает, что ожидает такое же решительное осуждение действий российской власти со стороны других представителей европейского и евроатлантического сообществ.

"Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией", – сказано в сообщении.

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В министерстве добавили, что нарушением фундаментального права человека – на свободу слова и мирный протест – РФ "откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы".

"Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни", – подытожили в заявлении.

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

kp.by

Отметим, действия российских правоохранителей во время акции также осудили генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье.

"Свобода слова и свобода собраний являются необходимыми условиями демократии. Во всех государствах-членах Совета Европы и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе все мысли, в том числе критические к власти, должны высказываться свободно", – подчеркнула Паскье.

Как писал OBOZREVATEL:

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

twitter.com/_krasnov__

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

twitter.com/_krasnov__

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

twitter.com/_krasnov__

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Место
Россия Москва
Теги
Украина Министерство иностранных дел Украины политика митинг протест Новости России
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия страна Зона-Концлагерь
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van Dijk Max
van Dijk Max
ет малявит мид который был рад сожжению людей в одессе , я думаю тама напалма на ету урину маловато буде
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Граждане, вставляйте в уши беруши, сейчас граждан огромной страны невменяшки будет бомбить ))))
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