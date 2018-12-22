Вартові малюнку

Відверто кажучи — так собі новина, яка особисто мене чомусь зовсім не дивує — парламент країни, що воює, закінчує сесійний рік масовою бійкою поруч із трибуною.

Там така історія: кілька депутатів з "Народного фронту" зранку причепили на трибуну малюночок. Ближче до обіду депутат Шуфрич вирішив поцікавитися… Відповідь, що пролунала, Нестора Івановича не задовольнила, і він пішов в атаку. Героїчно зірвав малюнок з трибуни і спробував з ним втекти, але не встиг. Завершити цей підступний план завадив депутат Юрій Береза. І почалось. Погодьтеся, підстава надавати один одному стусанів ну дуже вагома. Знову ж, ця бійка одразу вийшла у лідери переглядів на вітчизняних стрічках новин, відтіснивши на задній план все інше.

А ось що було якраз серед того іншого. Зі Страсбурга повідомляють: "Євросуд анулював чинність санкцій, накладених на колишнього прем'єр-міністра України Миколу Яновича Азарова…" Кінець цитати.

Крім того, Євросуд своїм рішенням зобов'язав казначейство Європейського Союзу відшкодувати витрати на судову процедуру австрійським адвокатам шановного Миколи Яновича — як під час початкового судового розгляду, так і в процесі апеляції.

Я не знаю, про яку суму йдеться. Але навіть якщо мається на увазі лише один євроцент, те, що сталося, говорить саме за себе. Микола Азаров, який після революції втік до Московії, фактично дав чергового блискавичного ляпаса всій нашій юридичній системі.

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А от на коментар Яценюка навіть не розраховуйте. Арсеній Петрович готується повертатися до влади. Майже всі регіони вже заліпив своїми білбордами. І жодним чином не збирається бодай щось коментувати. Як завжди увімкнув дурня, що страждає на запущену форму амнезії.

Скандал стосується Петровича напряму. Саме з подачі тодішнього "прем'єра-камікадзе" та його уряду 4 роки тому Рада ЄС внесла Азарова до санкційного списку, а його банківські рахунки були заморожені.

Цей факт чорним по білому відображено у виправдувальному вироку іменем Євросуду, який анулював чинність санкцій.

А пригадуєте, як 4 роки тому вони хором переконували Європу, що впіймали крадіїв на гарячому. Особливо сам Арсеній Петрович. Промови зі звинуваченнями 4 роки тому лунали майже щоденно. Питання, скільки ж за весь цей час з тих самих вкрадених і виведених з країни 70 мільярдів долярів було повернуто, сьогодні вже нікого не цікавить.

Як результат, колишні урядовці-втікачі тихенько, через суд, повертають своє право користуватися тими самими мільярдами. Ляпати язиком з трибуни — одне, а довести свою правоту на суді — зовсім інше.

Ви як і раніше впевнені, що вас цікавить якась постановна бійка між мільйонерами з мандатами? Втім, це ваше право.