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Варфоломей оценил главу единой церкви в Украине

6.1тЧитать материал на украинском

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием поздравил его с избранием и благословил.

Об этом сообщает BBC. "Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею, сообщил об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - рассказал собеседник BBC.

Это может означать, что Вселенский патриархат признает Объединительный собор, который состоялся в столице Украины.

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Епифаний и Порошенко

Епифаний и Порошенко

Пресс-служба АП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Президент Петр Порошенко в свою очередь сказал, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля.

Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Один отчитывается у американцев, второй у турок. Независимость просто фантастическая
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Ш. Олег
Ш. Олег
"…Епіфаній подзвонив Варфоломію, повідомив про обрання і попросив благословення…" Трохи дивно, що iнiциатива розмови походила не вiд Вселенського Патрiарха - виглядало б набагато гарнiше, якби саме вiн подзвонив Єпiфанiю та поздоровив його з обранням. Я, звичайно, розумiю - субординацiя, усе таке, але навiщо ось так, вiдверто й неделiкатно, з перших хвилин показувати Києву (i усьому свiту), "хто у хатi хазяїн" - хто шеф, а хто пiдлеглий? Крiм того не розумiю, чому Варфоломiй знехтував власною присутнiстю на Об'єднавчому Соборi? I що хотiв сказати його Секретарiат, коли, спростовуючи сьогоднiшнi чутки про прибуття Варфоломiя до Києва, помiж iншим заявив: "Престиж та iнститут Вселенського патрiарха не терплять недбальства."? Не знаю, як на мiй погляд, то за усiм цим якась бундючна зневажливiсть проглядає… Не подумайте, що це у менi заздрiсть говорить. Так, я з самого початку був проти створення нової православної Церкви в Українi, вважаючи автокефалiю у даний момент не тiльки несвоєчасною, але й шкiдливою - оскiльки вона може призвести (i, боюсь, таки призведе) до серйозного розколу у православ'ї, а ситуацiя у свiтi й без того вкрай непроста. Не змiнив я своєї думки й пiсля сьогоднiшнього Собору. Але якщо вже сталося так, як сталося - тим бiльше, якщо велика частина українського суспiльства щиро радiє цьому, - то що ж поробиш? Дай вам Бог щастя та благополуччя з власною Церквою, як то кажуть. Прикро, однак, що Константинопiль поводить себе так пихато й немудро. Якщо вже початок такий, то що ж очiкує новостворену митрополiю Вселенського Патрiархату в Українi надалi?..
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Вселенский патриарх поздравил - это хороший знак! А у кацапочленорылого скота рвет пуканы от Собора!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, знак был бы гораздо более хорошим, если бы звонок исходил от Варфоломея. Согласитесь, если кто-то намерен поздравить Вас с Днём рождения, то он не ждёт, пока Вы позвоните ему и сообщите - так, мол, и так, День рождения у меня, - а просто сам звонит Вам и поздравляет.
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