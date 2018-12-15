Варфоломей оценил главу единой церкви в Украине

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием поздравил его с избранием и благословил.

Об этом сообщает BBC. "Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею, сообщил об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - рассказал собеседник BBC.

Это может означать, что Вселенский патриархат признает Объединительный собор, который состоялся в столице Украины.

Епифаний и Порошенко Пресс-служба АП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Президент Петр Порошенко в свою очередь сказал, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля.

Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.