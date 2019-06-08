"Вам потом попоют": журналистов не пустили на съезд партии Вакарчука

На съезд партии "Голос" Святослава Вакарчука не пустили журналистов.
Об этом на своих страницах в соцсетях начали писать украинские журналисты уточняя, что трансляцию со съезда вели на больших экранах у Нацонального музея "Истории Украины".
"Голос" внутри, СМИ на улице", – пишет журналист "Нового времени" Крестина Бердинских.
"18:51. Вакарчук только бежит на свой съезд. Хорошо, что бежит, плохо, что съезд закрыт", – разочарована главный редактор Insider Татьяна Николаенко, добавив "Скоро мы будем не нужны. Будем пилить видосики о природе, потому что мы не понимаем, что происходит. А с картинки съезд как квартирник выглядит".
В комментариях украинцы с удивлением отнеслись к такой новости: "Журналисты должны грамотно написать о концерте, а Вы со своей политикой влезает в творческие вопросы", – написал журналист Юрий Бутусов, имея в виду запланирован концерт, который состоялся после съезда.
"А почему закрыт? Столько же антикоррупционных активистов, журналистов в списке", – спрашивает журналист Иван Красиков.
"Зато концерт будет открыт", – написала народный депутат Виктория Сюмар.
Как сообщал OBOZREVATEL :
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Эльзы" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проигрывает Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
8 июня Вакарчук представила команду, с которой идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.
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