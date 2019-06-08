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"Вам потом попоют": журналистов не пустили на съезд партии Вакарчука

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На съезд партии "Голос" Святослава Вакарчука не пустили журналистов.

Об этом на своих страницах в соцсетях начали писать украинские журналисты уточняя, что трансляцию со съезда вели на больших экранах у Нацонального музея "Истории Украины".

"Голос" внутри, СМИ на улице", – пишет журналист "Нового времени" Крестина Бердинских.

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"18:51. Вакарчук только бежит на свой съезд. Хорошо, что бежит, плохо, что съезд закрыт", – разочарована главный редактор Insider Татьяна Николаенко, добавив "Скоро мы будем не нужны. Будем пилить видосики о природе, потому что мы не понимаем, что происходит. А с картинки съезд как квартирник выглядит".

В комментариях украинцы с удивлением отнеслись к такой новости: "Журналисты должны грамотно написать о концерте, а Вы со своей политикой влезает в творческие вопросы", – написал журналист Юрий Бутусов, имея в виду запланирован концерт, который состоялся после съезда.

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"А почему закрыт? Столько же антикоррупционных активистов, журналистов в списке", – спрашивает журналист Иван Красиков.

"Зато концерт будет открыт", – написала народный депутат Виктория Сюмар.

"Вам потом попоют": журналистов не пустили на съезд партии Вакарчука
"Вам потом попоют": журналистов не пустили на съезд партии Вакарчука

Как сообщал OBOZREVATEL :

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Место
Украина
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