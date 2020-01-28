"Вам не стыдно?" Поклонская внезапно набросилась на Зеленского с обвинениями

Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская внезапно обвинила президента Украины Владимира Зеленского в "махровой русофобии".

Об этом она сообщила в Facebook, комментируя визит украинского лидера в Польшу.

"При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... Вместе с польским президентом он решил показать миру "урок махровой русофобии" – обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокоста.", – раскритиковала она.

Поклонская и Зеленский

Далее Поклонская размышляла о Второй мировой войне и участии в ней СССР. Также рассказывала о неких "гитлеровских агентах", чьи потомки якобы живут в Украине, и прочий абсурд.

"Владимир Александрович, ваш дед – командир минометного взвода – в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?" – писала в соцсетях Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с 42-м днем рождения.

Кроме того, Полонская в интервью неожиданно расхвалила президента Зеленского.

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