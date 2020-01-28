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28 января • обновлено в 12:31
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"Вам не стыдно?" Поклонская внезапно набросилась на Зеленского с обвинениями

3.3т
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Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская внезапно обвинила президента Украины Владимира Зеленского в "махровой русофобии".

Об этом она сообщила в Facebook, комментируя визит украинского лидера в Польшу.

"При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... Вместе с польским президентом он решил показать миру "урок махровой русофобии" – обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокоста.", – раскритиковала она.

Поклонская и Зеленский

Поклонская и Зеленский

Далее Поклонская размышляла о Второй мировой войне и участии в ней СССР. Также рассказывала о неких "гитлеровских агентах", чьи потомки якобы живут в Украине, и прочий абсурд.

"Владимир Александрович, ваш дед – командир минометного взвода – в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?" – писала в соцсетях Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с 42-м днем рождения.

Кроме того, Полонская в интервью неожиданно расхвалила президента Зеленского.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Наталья Поклонская Владимир Зеленский
Место
Россия
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Президент Украины в попытке «понравиться всем» и таким образом объединить Украину, где не стихает гражданское противостояние, заигрался в многовекторность, и это выливается в провокации. Так, по мнению эксперта, нелепое высказывание украинского лидера о якобы причастности СССР к Холокосту граничит с отрицанием Зеленским чудовищных преступлений немецких национал-социалистов.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А какой из "украинских" фронтов? Первый (Воронежский) или второй (Степной)?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
У нас этих гитлеровских агентов, видимо невидимо. Например, сосед, дедок, по ночам морзянку отбивает в Берлин, на Вильгельмштрассе в Рейхсканцелярию.))) А вообще то, Натаха давно кукухой поехала. Лучше бы бюстики Николая 2 целовала,чем говорила )))) И таки да, русслики-хомячки, хорошо у вас пердачки рвёт ))) На тряпочки))))
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