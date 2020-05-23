Народный депутат Украины Валерий Давыденко, которого нашли мертвым в уборной своего кабинета в Киеве 23 мая, довольно активно вел личную страницу в Facebook.

Член депутатской группы "Довіра" публиковал информацию о помощи медикам в связи с коронавирусом, а также отчитывался о работе в своем избирательном округе.

О чем погибший Валерий Давыденко писал в Facebook Коллаж

Последний пост народный избранник опубликовал за день до смерти – в пятницу, 22 мая, в 13:22.

"Несмотря на смягчение карантина в стране, наши медики продолжают круглосуточно бороться с пандемией, ведь ежедневно выявляют новые случаи COVID-19", – писал политик. В своем сообщении он рассказывал о ситуации в регионе, а также говорил о планах на будущее.

"Буду и дальше помогать медикам округа, чтобы поддержать их в нелегкой борьбе с пандемией", – так заканчивался пост погибшего.

Последний пост Давыденко

Фото со страницы политика в соцсети Facebook/Валерій Давиденко

Фото со страницы политика в соцсети Facebook/Валерій Давиденко

Фото со страницы политика в соцсети Facebook/Валерій Давиденко

Страница Давыденко в соцсети

Политик отчитывался о работе в округе

Политик отчитывался о работе

Как писал OBOZREVATEL, мертвым нардепа обнаружила уборщица, рядом с телом лежал пистолет. В МВД заявили, что будут рассматривать все версии случившегося.

Кроме того, в сеть слили фото 18+ с уборной, где нашли мужчину.