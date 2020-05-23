Народный депутат Украины Валерий Давыденко, которого нашли мертвым в уборной своего кабинета в Киеве 23 мая, довольно активно вел личную страницу в Facebook.
Член депутатской группы "Довіра" публиковал информацию о помощи медикам в связи с коронавирусом, а также отчитывался о работе в своем избирательном округе.
О чем погибший Валерий Давыденко писал в Facebook
Коллаж
Последний пост народный избранник опубликовал за день до смерти – в пятницу, 22 мая, в 13:22.
"Несмотря на смягчение карантина в стране, наши медики продолжают круглосуточно бороться с пандемией, ведь ежедневно выявляют новые случаи COVID-19", – писал политик. В своем сообщении он рассказывал о ситуации в регионе, а также говорил о планах на будущее.
"Буду и дальше помогать медикам округа, чтобы поддержать их в нелегкой борьбе с пандемией", – так заканчивался пост погибшего.
Последний пост Давыденко
Фото со страницы политика в соцсети
Facebook/Валерій Давиденко
Фото со страницы политика в соцсети
Facebook/Валерій Давиденко
Фото со страницы политика в соцсети
Facebook/Валерій Давиденко
Страница Давыденко в соцсети
Политик отчитывался о работе в округе
Политик отчитывался о работе
Как писал OBOZREVATEL, мертвым нардепа обнаружила уборщица, рядом с телом лежал пистолет. В МВД заявили, что будут рассматривать все версии случившегося.
Кроме того, в сеть слили фото 18+ с уборной, где нашли мужчину.
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