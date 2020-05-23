Тело народного депутата Валерия Давыденко обнаружили в туалете собственного офиса со смертельным огнестрельным ранением головы.

Об этом в субботу, 23 мая, на странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он уточнил, что на место было направлено следственно-оперативную группу полиции.

Валерий Давыденко найден мертвым Коллаж

"Снимаются записи с многочисленных камер наблюдения, в большом количестве расположенных поблизости с местом проишествия", – написал Геращенко.

Он добавил, что полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии происшествия.

Как писал OBOZREVATEL, мертвым политика обнаружила уборщица, рядом с телом лежал пистолет.

Кабинет депутата Верховной Рады находился в Киеве по Большой Васильковской, 4а. Появились первые кадры с места происшествия.