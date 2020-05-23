В МВД подтвердили смерть нардепа Давыденко: тело нашли в туалете

Дарья Дурова Политика 20:37, 23.05.2020 Обновлено: 20:37, 23.05.2020

Тело народного депутата Валерия Давыденко обнаружили в туалете собственного офиса со смертельным огнестрельным ранением головы.

Об этом в субботу, 23 мая, на странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он уточнил, что на место было направлено следственно-оперативную группу полиции.

Валерий Давыденко найден мертвым
Коллаж

"Снимаются записи с многочисленных камер наблюдения, в большом количестве расположенных поблизости с местом проишествия", – написал Геращенко.

Он добавил, что полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии происшествия.

Как писал OBOZREVATEL, мертвым политика обнаружила уборщица, рядом с телом лежал пистолет.

Кабинет депутата Верховной Рады находился в Киеве по Большой Васильковской, 4а. Появились первые кадры с места происшествия.

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