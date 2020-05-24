Валерий Чалый: "пленки Деркача" - это бумеранг для тех, кто хочет использовать их против Порошенко

"Пленки Деркача" - это спецоперация против американской демократии и стратегического партнерства Украины и США. И подыгрывание этой спецоперации со стороны оппонентов пятого президента Петра Порошенко вредит интересам Украины. Так в эфире одного из телеканалов оценил громкий скандал вокруг "пленок Деркача" украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

"Это операция готовилась раньше, было о ней в принципе известно для тех, кто наблюдал. Как вносилось судьей Волком дело против Байдена - это же было зарегистрировано ранее. Деркач вносил эти все представления раньше. И они регистрировались. Просто не было огласки. Почему? Потому что не было интереса некоторых крупных олигархов наших, у которых возникли проблемы в США сейчас. Всех тех, кто средства отнимает у украинцев и себе где-то в оффшоры прикарманивает. Поэтому целилась, очевидно, та группа, которая организовывала, против Байдена, в кампанию в США. Это не наша история", - отметил Чалый.

Вместе с тем, по мнению дипломата, в Украине педалировать скандал взялись те силы, которые стремятся использовать ситуацию для борьбы с оппозиционной партией "Европейская Солидарность".

"Одновременно захотели ударить по оппозиции в Украине, по ее лидеру Порошенко. Возможно, кто-то эмоционально чувствует, что" не дотягивает ". Возможно, и эмоции играют роль. Но попали пока точно в наши отношения с США и в украинском интересы, украинские национальные интересы. А дальше куда это прилетит? Я думаю, им прилетит бумерангом как результат", - прогнозирует Чалый.

Он также сообщил, что именно после пресс-конференции президента Зеленского получил немало взволнованных сообщений от коллег из-за рубежа.

"Сразу начали звонить мои коллеги, эксперты, бывшие послы, мы общаемся. Очень удивлены были. Сказали - да, мы понимаем, но это такая вещь, которая четко услышана. Они услышали президента Украины. Они говорят - мы не понимаем, почему президент Украины Зеленский в это вмешивается. Ему не надо туда идти. Нам нужна двухпартийная двухпалатная поддержка в Конгрессе, сотрудничество с президентом Трампом, сотрудничество сейчас с демократами. Сейчас это нужно. Вот такой сигнал пошел", - отметил Чалый.

Дипломат отметил, что от этой ситуации выигрывает только Россия, поскольку скандал грозит не только репутационными потерями для Украины, но и вполне конкретным приостановлением многомиллионной помощи от США.

"Мы добились каждый год плюс 50 миллионов, и сейчас имеем 700 миллионов долларов. Практически 300 миллионов идет только на оборону. Есть "джавелины", есть дальнейшие планы. Россия выиграет больше от ситуации. Потому что я как бывший посол знаю - нужно постоянно с ними говорить, постоянно показывать, что мы надежные партнеры, мы это оружие правильно используем. И они знают, что нам нужно. Мы сейчас открыли пути, которых не было раньше. Доверие установили. И это благодаря предыдущей власти. Так вот это доверие бы не потерять. Потому что самое важное, что у нас есть в нашем стратегическом партнерстве Украины США - это доверие. И когда это доверие появилась - оружие пошло", - отметил Чалый.

Он убежден: силам, которые стоят за скандалом вокруг "пленок Деркача", очень хочется разрушить поддержку Украины со стороны США.

"Это было непростое решение. Это была огромная активная работа всех, и мы этого добились. Потому что "джавелины" или катера - это не только средства, которые противодействуют противнику, но это и сигнал, что большой стратегический партнер США - с нами. И это бы нам не потерять. А я думаю, что те, кто это организует, бьют именно в эту точку. Чтобы мы потеряли поддержку Соединенных Штатов, которая есть сегодня", - предостерег дипломат.

Особенно его обеспокоила перспектива для Украины оказаться втянутой в историю с вмешательством в выборы в США.

"Расследование в Украине выборов в США или там роли кандидатов - это самоубийство, это бумерангом ударит по всем и ни в коем случае нельзя вмешиваться в ту кампанию. Мы будем сотрудничать с тем, кого изберет американский народ. У нас хороший уровень сотрудничества был с президентом Трампом, у нас, я уверен будет или продолжение с Трампом, или с другим президентом. Но нам же надо иметь отношения и с Конгрессом, иметь поддержку диаспоры, это несколько миллионов украинцев. Нам нужно иметь поддержку, как мы делали, губернаторов. я ездил с губернаторами общался - со всеми. Мы выигрывали очень серьезно у россиян. Мы их переигрывали, наша команда достигала намеченных целей. В невероятно сложных условиях. И если это потерять сейчас, это удар по национальным интересам Украины", - отметил Чалый.

Дипломат напомнил действующей власти: ее ключевая задача - защищать интересы Украины, а не вестись на политтехнологические провокации, инспирированные внешними, совсем не дружественными для нашего государства силами.

"Нужны профессиональные консолидированные действия и там, где у тебя есть поддержка партнеров, ты не смотри - это властная позиция или это оппоненты твои. Если это защита интересов Украины, суверенитета. Это вот главная наша задача. А не эти все политтехнологические вещи, которые специально фабрикуются снаружи, используют некоторых выпускников школ КГБ и других различных людей для того, чтобы изнутри подрывать Украину", - резюмировал Чалый.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Деркач опубликовал пленки, якобы содержащие переговоры между тогдашним вице-президентом США Джо Байденом и пятым президентом Украины Петром Порошенко. Лидер "Европейской Солидарности" назвал обнародование записей началом масштабной спецоперации против Украины. А у Байдена заявили, что слив был сделан с подачи Кремля.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!