Зеленский попросил Меркель помочь с вакциной от коронавируса
Президент Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель посодействовать в вопросе получения Украиной вакцины против COVID-19 разработки BioNTech и Pfizer.
Этот вопрос политики подняли в ходе телефонного разговора во вторник, 10 ноября, сообщается на сайте Офиса президента.
Пресс-служба ОП рассказала, что федеральный канцлер пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от коронавируса. Собеседники обсудили ситуацию в Украине и ФРГ в связи с ухудшением эпидемического состояния во время второй волны пандемии COVID-19.
Президент попросил о расширении доступа страны к вакцине против коронавируса, которая разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.
"Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", – отметил Зеленский.
Кроме того, Зеленский и Меркель обсудили переговоры в "нормандском формате", а также разработку программы "Здоровая нация".
Напомним, Владимир Зеленский и Андрей Ермак заболели коронавирусом. Глава государства продолжает работать в дистанционном режиме.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 ноября американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19, которая якобы показала эффективность в 90% случаях.
Ранее в Pfizer предупреждали, что не успеют подать заявку на разрешение использования своей экспериментальной вакцины до выборов в США, как пообещал президент Дональд Трамп.
Однако Трамп заявил, что о прорыве в Pfizer якобы умышленно заявили после выборов, чтобы не дать ему победить.
Вакцина, разработанная американским фармацевтическим гигантом Pfizer, может стать бесплатной для всех жителей США.