ВАКС заочно арестовал Злочевского по делу о взятке НАБУ и САП

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского по делу об организации предоставления 6 млн долларов взятки руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом на брифинге в понедельник, 16 августа, заявил глава САП Назар Холодницкий. Он заявил, что расследование дела закончат во рамках определенных сроков.

"Сегодня избрана мера пресечения (Злочевскому. – Ред.) в форме содержания под стражей", – сказал Холодницкий.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник отметил, что расследование этого уголовного производства в ближайшее время будет завершено, сейчас по делу проводится фоноскопическая экспертиза.

"Расследование сейчас заканчивается, там идет еще фоноскопическая экспертиза, и мы будем стараться в ближайшее время передать это дело в суд, чтобы эти деньги не находились на депозите, а были зачислены в государственный бюджет", – сказал Сытник.

Отметим, ранее НАБУ и САП объявили Злочевского в розыск. Ему сообщили о подозрении в организации предоставления взятки руководителям антикоррупционных органов.

Николая Злочевского объявили в розыск wanted.mvs.gov.ua

Заметим, что в тексте подозрения Злочевского, которое оказалось в распоряжении OBOZREVATEL, есть информация, что свидетельствует о коррупционности компании Burisma. Это должно привлечь особое внимание к экс-министру и его "подвигов" в составе преступной организации, которая занималась легализацией и отмыванием колоссальных средств.

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