ВАКС продлил расследование по делу нардепа Юрченко

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро в отношении народного депутата Александра Юрченко и его неофициального помощника Ивана Фищенко.

Тот просил продлить срок расследования дела до шести месяцев. Об этом 3 ноября сообщил журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале.

В НАБУ указывали, что необходимо завершить экспертизы аудио и видеозаписей по делу, в том числе лингвистических, допросить свидетелей, в частности, членов экологического комитета Верховной Рады и тому подобное.

Следственный судья ВАКС ходатайство удовлетворил, дело депутата будут расследовать как минимум до 10 марта.

Напомним, что Юрченко подозревают в получении 10 тысяч долларов неправомерной выгоды от детектива НАБУ под прикрытием. За эти деньги нардеп внес правки в законопроект, которые бы предусматривали предоставление предприятиям, осуществляющим утилизацию мусора, "зеленого тарифа" на продажу электроэнергии, и другое.

Еще 200 тысяч долларов он якобы просил для подкупа других нардепов-членов парламентского комитета по вопросам экологии.

Скриншот. NABU Daily by Олег Новіков

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат Украины Александр Юрченко, которого заподозрили в причастности к масштабной коррупционной схеме, пришел в Верховную Раду и заявил, что не намерен слагать мандат.