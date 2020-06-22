Вакарчук жалел, что не пошел в президенты, – Рудик

Лидер партии “Голос” народный депутат Святослав Вакарчук пожалел о том, что не выставил свою кандидатуру на президентских выборах в Украине в 2019 году.

Об этом сообщила глава фракции "Голос" Кира Рудик в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. По ее словам, Вакарчук пришел к такому мнению, глядя на происходящее сейчас в стране.

“Он жалел, как все разрешилось. То есть – что происходит в стране сейчас. И я думаю, каждый из нас думал: "А что бы я мог изменить, если бы я поступил иначе?", – сказала депутат.

Рудик не знает, думает ли Вакарчук о том, что его выдвижение в президенты изменило бы Украину.

“Это, наверное, лучше у него спросить, что он думает. Но мы говорили о том, что каждый из нас мог бы сделать, чтобы сейчас не происходила вот такая ситуация. В основном, это касается реванша, старых людей во власти и этих опасных переговоров с Россией”, – отметила глава фракции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, лидер партии “Голос” народный депутат Святослав Вакарчук подал заявление о выходе из одноименной фракции в Верховной Раде.