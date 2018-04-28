Вакарчук vs Зеленский: украинцы сказали, кого выберут президентом

Разочаровавшись в действиях многих политиков, украинцы все чаще стали задумываться о возможности избрания президентом страны деятеля искусства. К тому же, некоторые из них периодически намекают на наличие у них амбиций государственных деятелей и желание создать собственную партию.

Самый большой резонанс в обществе вызвали слухи о том, что в выборной гонке могут принять участие такие народные любимцы, как лидер культовой группы "Океан Ельзи" и комик Владимир Зеленский. В этой связи "Обозреватель" решил узнать, кого из них будет готово поддержать большее число украинцев и видят ли они вообще смысл в исполнении своего гражданского долга на предстоящих выборах.

Согласно проведенному опросу, 55% украинцев отдают предпочтение Вакарчуку, поскольку убеждены, что он может изменить страну.

Еще 15%, в свою очередь, поддержали Зеленского, поскольку у него есть чувство юмора. Вместе с тем, 28% респондентов отметили, что вовсе не пойдут на выборы.

Однако за кого бы ни проголосовал народ, самое главное, чтобы этот выбор был ответственным, а тот, в чьи руки доверят целое государство, оправдал оказанную ему поддержку и не отбросил Украину назад к печальным страницам ее истории.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт Atlantic Council, сотрудник Института внешней политики Мелинда Харинг заявила, что тот факт, что Вакарчук не спешит заявлять о своем возможном участии в выборах президента Украины, уменьшает его шансы с каждым днем.