Вакарчук ушел от ответа на вопрос о депутатском мандате. Видео
Бывший народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук не стал комментировать слухи о том, что он до сих пор так и не сложил свой депутатский мандат.
К Вакарчуку подошел за комментарием корреспондент PavlovskyNEWS, когда тот сидел в кафе вместе с экс-главой Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрием Артеменко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я перестал быть народным депутатом в день, когда съезд меня лишил места в списке согласно Конституции", – заявил Вакарчук.
Однако на вопрос, почему он не сдал мандат, экс-нардеп не ответил, а сразу ретировался.
Напомним, часть депутатов считают, что свой мандат Вакарчук до сих пор не сдал, поэтому и возникает этот вопрос.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий.
Однако 18 июня Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука" – за него проголосовали 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.
19 июня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента объявил о том, что Вакарчук вышел из состава фракции "Голос".
Позже съезд партии "Голос" принял решение о досрочном прекращении полномочий Вакарчука в связи с его выходом из состава фракции.
В свою очередь, ЦИК в начале июля на основании этого решения съезда признал избранным народным депутатом от партии "Голос" Алину Свидерскую.
8 октября в пресс-службе "Голоса" сообщили, что истек последний день, когда Свидерская должна была подать документы в ЦИК. "Алина приняла решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду", – уточнил журналистам пресс-секретарь партии Ярема Дух.
Таким образом, народным депутатом станет следующий кандидат в списке – доброволец, ученый, режиссер и актер Андрей Шараскин.