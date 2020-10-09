Вакарчук ушел от ответа на вопрос о депутатском мандате. Видео

Бывший народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук не стал комментировать слухи о том, что он до сих пор так и не сложил свой депутатский мандат.

К Вакарчуку подошел за комментарием корреспондент PavlovskyNEWS, когда тот сидел в кафе вместе с экс-главой Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрием Артеменко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я перестал быть народным депутатом в день, когда съезд меня лишил места в списке согласно Конституции", – заявил Вакарчук.

Однако на вопрос, почему он не сдал мандат, экс-нардеп не ответил, а сразу ретировался.

Напомним, часть депутатов считают, что свой мандат Вакарчук до сих пор не сдал, поэтому и возникает этот вопрос.

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