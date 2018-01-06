Вакарчук "спалился": коллега музыканта раскрыла его президентские амбиции

Известный певец и музыкант, лидер рок-группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук является хорошей кандидатурой на пост главы Украины, и он "спалился", когда заявил, что не намерен баллотироваться в президенты.

Такое заявление сделала популярная украинская певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко, передает "Гордон".

"У него (Вакарчука - Ред.) этот путь впереди, если он действительно пойдет в политику и действительно будет претендовать на президентство. Потому что теория, университеты и обучение – это крутой базис, однозначно с этого нужно начинать", - заявила Лыжичко.

"Государственное образование должно базироваться на знаниях, и не на советской, а на современной мировой школе. Если он этот базис закладывает, ему однозначно респект", – подчеркнула она.

Лыжичко также вспомнила слова Вакарчука о том, что он не собирается идти в президенты. По мнению певицы, тем самым музыкант "спалился".

"Слава – хорошая кандидатура. Учитывая то, что мы все знаем его как настоящего украинца, – настоящей не бывает. Хватит ли Славе характера изменить то, что мы сейчас имеем? Учитывая его чрезмерную интеллигентность и деликатность... Он хорош тогда, когда уже все произошло, группа зачистки уже все сделала, все наказанные сидят в тюрьмах, и выходит Слава на белом коне и говорит: "А теперь идем уж точно в Европу", – рассказала певица.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Святослав Вакарчук раскрыл главную проблему развития Украины.