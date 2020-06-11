Вакарчук сложил мандат нардепа: первое заявление

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук решил сложить мандат народного депутата Украины.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в "Голосе". Позже сам политик объявил о своем решении на брифинге в Мариинском парке Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Святослав Вакарчук уходит из Рады

По словам Вакарчука, он не прекращает политическую деятельность, а также сохраняет членство в "Голосе".

Нардеп объяснил свое решение тем, что за последние месяцы в партии "Голос" изменились стиль и подходы, и она перестала ассоциироваться с одним лидером.

"Мы показываем пример, что лидерство – это не когда ты самый известный или самый влиятельный, а это ответственность. И в нашей фракции есть 20 лидеров, готовых брать на себя ответственность", – сказал он.

Второй причиной Вакарчук назвал информационный аспект, так как в последние годы на него "постоянно пытаются лить информационное д..рьмо, дезинформацию, грязь и откровенную манипуляцию", а это мешает развитию партии.

"План такой – я отхожу в сторону, вы со своим г..ном со мной, а партия уверенно продолжается двигаться вперед", – обратился он к своим хейтерам.

По словам источников LB.ua, решение Вакарчука сложить депутатский мандат было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра.

Кроме того, после избрания Киры Рудык главой партии, Вакарчук якобы практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни.

"Он всячески подчеркивал, что является обычным членом команды, и это – новация. Но, как мы видим, у такого подхода есть и негативные последствия", – рассказал один из депутатов.

В партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов. "Часть наших полагают, что "Голосу" необходимо более жесткое позиционирование, и позиции Славы этому препятствуют", – добавил источник.

Напомним, в 2008 году Вакарчук также сложил мандат нардепа, когда избрался в Раду по спискам "Нашей Украины – Народной самообороны".

Как писал OBOZREVATEL, согласно свежим соцопросам, Вакарчуку доверяют 24% украинцев, тогда как не доверяют 61%. При этом в случае выборов президента его поддержали бы всего 2% украинцев.