Вакарчук складає мандат нардепа: так буває, коли ти вплутуєшся у "не твою війну"
Зозуля не висиджує яйця.
Вона підкидає їх в чужі гнізда. Де їх висиджують інші птахи, приймаючи за своє. Потім зозуленя вилупиться, і виштовхне з гнізда всіх пташенят "конкурентів". За що нагороджується підвищено нормою жратви
Слава Вакарчук завжди був солов'єм - за що його і любили. Але хтось запропонував йому стати зозулею.
Яйце партії "Голос" було любовно висиджено усіма, хто мав в його "за свого". І мав ілюзії, що з яйця вилупитися казковий птах свободи.
Ні. На жаль. Вилупилося зозуленя, яке виштовхнуло стільки, скільки змогло - з політичного гнізда українських патріотичних сил.
Толку від цього пташеня - нуль. Він просто тихо їсть, і мовчить.
А потім - залишає гніздо. Тому, що завдання виконане. І ніби й злитися на нього не можна, за викинутих з гнізда, і втрачені надії. Просто пташка, тварина Божа - що з неї взяти?
На це, власне, і був розрахунок.
Тільки, на жаль - соловей, який став зозулею - зозулею залишиться назавжди.
Солодкі чарівні трелі закінчилися.
Тепер навіть якщо ти співаєш - все чують виключно "ку-ку".
Деякі люблять грати з зозулею у ворожбу - і рахують ці самі "куку".
Але ця зозуля нічого не відраховує.
Вона несправжня.
Це просто соловей, який поламався.
Так завжди буває, коли ти вплутуєшся у "не твою війну".
І в кінцевому рахунку виявляється - що ти зіграв за іншу сторону.
Зозуля каже "ку-ку. Зозуля відлітає.
Бо зробила свою справу.