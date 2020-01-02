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2 января • обновлено в 15:00
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Вакарчук рассказал о "четком" разговоре с Зеленским

1.9т
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Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским переговоры в нормандском формате и ситуацию на Донбассе.

Об этом политик рассказал в интервью "Експрес", отметив важность этой беседы.

"Мы имели с ним разговор – о переговорах в нормандском формате и ситуацию на Донбассе. Это был достаточно четкий разговор, обменялись своим видением", – сообщил он.

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При этом Вакарчук добавил, что у него нет личного мобильного номера Зеленского.

"В своей телефонной книге не имею его номера, но думаю, что для меня не проблема при необходимости с ним связаться", – рассказал депутат.

Также нардеп сообщил, что вскоре его политсила покажет детальный видения разрешения ситуации на Донбассе.

"Если коротко, то начинать надо не с эфемерного, бутафорского, а с реального, длительного, всеобъемлющего прекращения огня. Всеобъемлющее – это не только на линии разведения, а длительное – минимум на год. Это покажет реальное желание противника к миру. И только после этого можно начинать думать о политическом урегулировании. Нельзя договариваться о политике с теми, кто не хочет остановить войну", – пояснил Вакарчук.

Зеленский и Вакарчук

Зеленский и Вакарчук

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук назвал неправильным возможное строительство стены на Донбассе, которое рассматривается как альтернативный вариант плану президента Владимира Зеленского.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
нормандский формат Партия Вакарчука "Голос" Донбасс
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