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14 сентября • обновлено в 16:39
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Вакарчук раскритиковал роспуск ЦИК: политический интерес преобладает

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Во время выступления на конференции YES лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал партию власти за роспуск Центризбиркома.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Вакарчук подчеркнул, что монобильшинство инициировало роспуск ЦИК через три фазы выборов, которые были признаны международным сообществом.

По его словам, это была исключительно политическая инициатива.

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"Я видел, как это делало правительство Порошенко, как это делало правительство Януковича и как это делал любой президент, который приходил к власти до того. Все они обещали строить институты, но в большинстве они этого не делают. Они оставляют правила, но меняют людей. Я это называю слабостью институтов и тем, что политический интерес преобладает над институциональным подходом", – сказал лидер партии "Голос".

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

YES

Вакарчук добавил, что не знает людей с распущенной ЦИК, и они не являются его друзьями, но для него важны правила.

По его словам, перед Украиной стоит два основных вызова – внешняя агрессия и внутренний фактор, "вопрос того, является ли институты более важными, чем политическая конъюнктура. Вакарчук считает, что" пока второй вызов является таким же большим и масштабным, как и первый".

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В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии в кулуарах YES заявил, что новый состав Центральной избирательной комиссии будет хорошим, но о конкретных кандидатурах говорить рано.

"Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Относительно кандидатур - пока рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии", – сказал он.

Разумков отметил, что в предыдущий состав ЦИК были вопросы еще во время выборов президента.

"Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы", –добавил он.

Также Разумков заявил, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по законам Украины, а досрочное прекращение полномочий всех членов ЦИК с этим никак не связано.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению комитета избирателей Украины, аргументы, высказанные в представлении президента и фракции "Слуга народа" не являются такими, которые свидетельствуют о систематических проблемах или грубых нарушениях законодательства со стороны членов ЦИК.

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Персоны
Святослав Вакарчук Дмитрий Разумков
Место
Украина
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