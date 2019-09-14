Вакарчук раскритиковал роспуск ЦИК: политический интерес преобладает

Во время выступления на конференции YES лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал партию власти за роспуск Центризбиркома.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Вакарчук подчеркнул, что монобильшинство инициировало роспуск ЦИК через три фазы выборов, которые были признаны международным сообществом.

По его словам, это была исключительно политическая инициатива.

"Я видел, как это делало правительство Порошенко, как это делало правительство Януковича и как это делал любой президент, который приходил к власти до того. Все они обещали строить институты, но в большинстве они этого не делают. Они оставляют правила, но меняют людей. Я это называю слабостью институтов и тем, что политический интерес преобладает над институциональным подходом", – сказал лидер партии "Голос".

Святослав Вакарчук YES

Вакарчук добавил, что не знает людей с распущенной ЦИК, и они не являются его друзьями, но для него важны правила.

По его словам, перед Украиной стоит два основных вызова – внешняя агрессия и внутренний фактор, "вопрос того, является ли институты более важными, чем политическая конъюнктура. Вакарчук считает, что" пока второй вызов является таким же большим и масштабным, как и первый".

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии в кулуарах YES заявил, что новый состав Центральной избирательной комиссии будет хорошим, но о конкретных кандидатурах говорить рано.

"Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Относительно кандидатур - пока рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии", – сказал он.

Разумков отметил, что в предыдущий состав ЦИК были вопросы еще во время выборов президента.

"Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы", –добавил он.

Также Разумков заявил, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по законам Украины, а досрочное прекращение полномочий всех членов ЦИК с этим никак не связано.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению комитета избирателей Украины, аргументы, высказанные в представлении президента и фракции "Слуга народа" не являются такими, которые свидетельствуют о систематических проблемах или грубых нарушениях законодательства со стороны членов ЦИК.

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