Вакарчук представил новых членов партии "Голос": подробности и фото

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук представил еще двух членов своей команды, с которыми он пойдет на выборы в Раду.

Как сообщила в понедельник, 27 мая, пресс-служба политсилы, ими стали Павел Кухта и Ярослав Железняк. По словам Вакарчука, "это профессионалы, которые максимально приложились к тому, чтобы состоялась большинство положительных реформ".

Святослав Вакарчук Радіо Свобода

Кухта стал программным директором партии "Голос", а Железняк занял должность заместителя руководителя избирательной кампании партии "Голос".

Как сказано в сообщении, Кухта является "специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы", экс-заместителем руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR). Работал в стратегической группе советников по поддержке реформ, вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем, которые работали в Польше и Словакии.

Железняк - также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти. В 2015-2017 годах был советником министра экономического развития и торговли, а в июле 2017-го был назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.

Железняк, Вакарчук и Кухта goloszmin.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук пообещал, что в его партии не будет людей, которые являются действующими народными депутатами, однако заявил о возможных исключениях.

Также музыкант пояснил, почему захотел вновь стать народным депутатом, назвав главную задачу его партии в парламенте.

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