Вакарчук предложил создать "четкий" закон по России

Верховная Рада обязана принять закон, которым бы регламентировались отношения между Украиной и Россией.

Об этом заявил лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук, комментируя вопрос о гастролях украинских артистов в стране-агрессоре, передает "Укринформ".

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей", – отметил он.

Вакарчук предложил принять закон, в котором бы прописали четкие правила сосуществования с Россией.

"Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив – активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что – нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", – пояснил политик.

Святослав Вакарчук УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что Крым остается украинским, а Россия – агрессор и захватчик.

При этом Вакарчук считает, что крымскотатарский вопрос должен рассматриваться в контексте всеукраинского.

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