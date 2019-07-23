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Вакарчук предложил создать "четкий" закон по России

2.2т Читать материал на украинском

Верховная Рада обязана принять закон, которым бы регламентировались отношения между Украиной и Россией.

Об этом заявил лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук, комментируя вопрос о гастролях украинских артистов в стране-агрессоре, передает "Укринформ".

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей", – отметил он.

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Вакарчук предложил принять закон, в котором бы прописали четкие правила сосуществования с Россией.

"Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив – активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что – нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", – пояснил политик.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что Крым остается украинским, а Россия – агрессор и захватчик.

При этом Вакарчук считает, что крымскотатарский вопрос должен рассматриваться в контексте всеукраинского.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Россия - страна-агрессор Партия Вакарчука "Голос"
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Mega Death
Mega Death
Клоуны, они и в Африке клоуны. Надо потом принять закон по США, потом по Китаю и так по всем странам Земли)) Каждый день по закону))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
И рыбку съесть и на буёк присесть. Последнее у Вакарчука отлично получается
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CARGO 100
CARGO 100
Ему бы побриться налысо, но чубчик оставить ...
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