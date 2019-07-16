Вакарчук предложил посадить Медведчука на 15 лет за госизмену. Видео

Лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко нужно наказать за проведение переговоров с Москвой о поставках российского газа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, 15 июля заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Прошли очередные так называемые переговоры между Медведчуком, Бойко и российским премьером Медведевым. Слава Богу, эти антиукраинские политики не занимают сейчас никаких государственных должностей. Они спокойно едут в Москву, проводят там какие-то переговоры, говорят о поставках российского газа в Украину. Они позволяют себе заявления, мол, "мы поставили точку в подготовке контракта на поставку российского газа". С другой стороны, российский премьер официально выражает поддержку "Оппозиционной платформе – За жизнь", которая принимает участие в выборах в Верховную раду", – рассказал он.

Вакарчук сообщил, что его партия создает проект закона, который предусматривает лишение свободы до 15 лет за подобное проявление сепаратизма.

"Такая практика существует во многих странах. США ввели "Акт Логана" еще в 1799 году, он вводил уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта. Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу запрета сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора". Сепаратные переговоры надо приравнять к госизмене", – пояснил политик.

Виктор Медведчук

Согласно документу, предлагается внести изменения в статью 111 УК "Госизмена", и ввести наказание за сепаратные переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет, а также запрета занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Законопроект обязывает реагировать на факт ведения таких переговоров СБУ, поэтому изменения тоже должны быть внесены в закон о СБУ.

"Чтобы отбить у некоторых политиков вступать в переговоры, мы предлагаем усложнить использование купленных ими телеканалов с целью расшатывания украинской государственности", – добавил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился со скандальным лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

На этой встрече Медведчук заявил, что без сотрудничества с Россией невозможно достичь мира на Донбассе.

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