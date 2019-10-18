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18 октября • обновлено в 16:52
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Вакарчук предложил альтернативу минским соглашениям

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Временная специальная комиссия в Верховной Раде по вопросам восстановления территориальной целостности Украины должна присоединиться к созданию дорожной карты по решению конфликта на Донбассе.

Об этом "24 каналу" заявил лидер партии "Голос", народный депутат Святослав Вакарчук.

"Минские соглашения ведут в никуда. Надо создать новую дорожную карту и иметь мужество сказать себе, что за минскими соглашениями Украина потеряет суверенитет. А то, что нам нужно, и я думаю, что ВСК будет иметь к этому прямое отношение, – новая украинская дорожная карта", – отметил он.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Пресс-служба "Голоса"

"Все соглашения, которые пишутся сегодня, посмотрите на их названия: "Минск", "Будапешт", "Нормандия". Это все хорошие названия, но это не украинские названия. Нам нужно украинское название", – добавил Вакарчук.

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По его словам, Украине нужны киборги во внешней политике, готовые к нестандартным, смелым решениям.

"Мы здесь, в Верховной Раде, готовы брать на себя ответственность, взять на себя и помочь в этом президенту, дать всем возможность сформировать одну позицию, а не слышать размытые ответы на конкретные вопросы", – сказал лидер "Голоса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук записал обращение к украинцам из-за формулы Штайнмайера.

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Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
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Карпов Стас
Карпов Стас
Когда не хочешь исполнять свои обязательства, то придумываешь новые условия и новые соглашения
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Белый господин
Белый господин
Минские соглашения утверждены Советом безопасности ООН. Их придётся выполнять.
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Serov Oleg
Serov Oleg
каждый свидомый идиот должен иметь свою формулу мира...
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