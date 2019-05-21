Вакарчук пошел на хитрость с партией "Голос": что случилось

Политическая партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" получила документы об официальной регистрации от Министерства юстиции Украины.
Об этом на Facebook-странице политсилы сообщила руководитель штаба партии, экс-заместитель министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса Юлия Клименко, поделившись соответствующим фото.
Она отметила, что таким образом "Голос" сможет принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду.
Святослав Вакарчук
Радіо Свобода
facebook.com/GolosZmin
Также Клименко признала, что "Голос" был зарегистрирован не "с нуля": "Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы".
"Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", – пояснила Клименко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, но перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
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