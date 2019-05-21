Вакарчук пошел на хитрость с партией "Голос": что случилось

Политическая партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" получила документы об официальной регистрации от Министерства юстиции Украины.

Об этом на Facebook-странице политсилы сообщила руководитель штаба партии, экс-заместитель министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса Юлия Клименко, поделившись соответствующим фото.

Она отметила, что таким образом "Голос" сможет принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду.

Святослав Вакарчук Радіо Свобода

facebook.com/GolosZmin

Также Клименко признала, что "Голос" был зарегистрирован не "с нуля": "Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы".

"Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", – пояснила Клименко.

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