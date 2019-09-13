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15 сентября • обновлено в 16:13
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Вакарчук пообещал Балуху спеть для мамы

7.3т Читать материал на украинском

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пообещал освобожденному политзаключенному крымчанину Владимиру Балуху спеть для его мамы песню "Гуцулка Ксеня".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Мужчины встретились в стенах Верховной Рады (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Очень теплая встреча с Владимиром Балухом. Я поблагодарил Володю за его мужество и принципиальную позицию. И договорились, что на одном из ближайших концертов споем вместе для его мамы "Гуцулку Ксению", – отметил Вакарчук.

Владимир Балух и Святослав Вакарчук

Владимир Балух и Святослав Вакарчук

Facebook Святослав Вакарчук

Напомним, что сегодня бывший пленник Кремля Владимир Балух посетил пленарное заседание Верховной Рады. Народные депутаты поздравили его аплодисментами. Позже он выступил на брифинге партии "Европейская солидарность".

Как писал OBOZREVATEL, глава фракции партии "Голос" Сергей Рахманин заявил, что 90% народных депутатов, которые голосовали за нашумевшие законопроекты, не понимают, о чем они, и не разбираются даже в элементарных для парламентариев вопросах.

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Персоны
Святослав Вакарчук Владимир Балух
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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70rus xxx
70rus xxx
Ну как не вспомнить Надю.
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