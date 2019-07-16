Вакарчук: пока мы объединяем страну, нас атакуют "патриоты"

Пока команда партии "Голос" ездит общаться с жителями городов и городков по всей Украине, на Львовщине партию грязными методами пытаются дискредитировать.

На это пожаловался лидер политической силы Святослав Вакрачук, выступая в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Он добавил, что соответствующее заявление об уголовном правонарушении партия уже направила в МВД и Национальную полицию.

"На нас идет настоящая атака. На львовские номера приходят SMS-ки такого содержания: "Украинцы разочаровались в Вакарчуке. "Голос" не проходит в ВРУ". Сообщение с анонимного номера", – рассказал он.

Вакарчук отметил, что его политические конкуренты могли бы не прибегать к грязным методам и средствам старой политики.

"Могли разбить порочный тандем власти и олигархов – а взамен укрепили этот союз. Могли изменить Верховную Раду – а взамен нагибали ее голосовать за нужные законы. Могли осудить Януковича и его приспешников – взамен за эти годы не смогли сформировать против них нормальных уголовных обвинений. Могли изменить страну – но не сделали этого", – возмутился лидер "Голоса".

Хуже всего, по его словам, то, что конкуренты пытаются присвоить себе монополию на патриотизм и любовь к Украине.

"Когда в Крыму появились "зеленые человечки", а затем началась навязана Путиным война на востоке, когда во всех городах Украины стояли очереди в военкоматы, когда мой побратим Сергей Притула бросал все, собирал деньги и помогал украинской армии, соратники тех, кто сегодня называет себя самыми большими патриотами, разворовывали оборонный бюджет. Сейчас я с десятками тысяч людей пою гимн Украины в Харькове и Одессе, а в это время в западной Украине "патриоты" льют на нас грязь", – сказал Вакарчук.

Он также отметил, что ни у одной политической силы, ни у одного политика не может быть монополии на любовь к Украине. "Митрополит Андрей Шептицкий говорил: "Не потоком шумных и громких фраз, а тихим, неутомимым трудом любите Украину". Действительно любит Украину не тот, кто ее расшатывает, потому что ему так выгодно политически. Не тот, кто делит ее на настоящих и ненастоящих патриотов. Не тот, кто распродает ее кусочками. Не тот, кто позволяет своим партнерам разворовывать оборонный бюджет. А тот, кто действительно тихим и неутомимым трудом, ежедневным примером это показывает", – убежден Вакарчук.

Святослав Вакарчук Пресс-служба "Голоса"

Лидер "Голоса" добавил, что верит в Украину и украинцев. "Я уверен в мудрости наших людей. Я уверен, что в воскресенье люди проголосуют за Украину, ее единство, настоящий патриотизм. За достойную жизнь для каждого – и для тех, кто сегодня живет и работает в Украине, и тех, кто был вынужден уехать из Украины, но ждет возможности вернуться, и для тех, кого надо вызволять из российских тюрем. Верю, что все будет хорошо", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук выразил уверенность в том, что лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко нужно наказать за проведение переговоров с Москвой по поставкам российского газа.

Лидер "Голоса" сообщил, что его партия создает проект закона, который предусматривает лишение свободы до 15 лет за подобное проявление сепаратизма.

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