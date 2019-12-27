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27 декабря • обновлено в 20:26
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"Я бы не вступал в переговоры": Вакарчук ответил, как завершить войну на Донбассе

2.4т
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Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что Украине нужно было вступать в переговоры с РФ по завершению войны на Донбассе только имея план, который бы поддерживало большинство.

Такое мнение он высказал в интервью изданию OBOZREVATEL. Украинский депутат добавил, что считает: сперва нужно договорится об установлении режима тишины в зоне ООС.

"По моему мнению, этот план выглядит так – нужно сначала провести всеобъемлющее и длительное прекращение огня (и тут на самом деле очень много подпунктов плана – кто будет контролировать, как это развести во времени, какие линии и так далее)", – сказал Вакарчук.

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"Это должно быть основным условием и я бы не вступал в переговоры, которые смешивают безопасность с политическими, а тем более экономическими вопросами", – высказался музыкант.

Вакарчук добавил, что он не сторонник формата "лучше хоть что-то решить, чем ничего".

"Считаю, некоторые "что-то" могут принести фундаментальные проблемы, из которых очень сложно вылезти. Надеюсь, такого еще не случилось, но риски есть", – подытожил он.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук также назвал неправильным возможное строительство стены на Донбассе, которое рассматривается как альтернативный вариант плану президента Владимира Зеленского.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос" переговоры по Донбассу политика
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Спрячьте это свиномовного выро-дка,а то воняет как биомасса.
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Как певец ртом Вакарчук выглядел немного лучше.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Тебя бы ни кто и не пригласил)))))
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