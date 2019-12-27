"Я бы не вступал в переговоры": Вакарчук ответил, как завершить войну на Донбассе

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что Украине нужно было вступать в переговоры с РФ по завершению войны на Донбассе только имея план, который бы поддерживало большинство.

Такое мнение он высказал в интервью изданию OBOZREVATEL. Украинский депутат добавил, что считает: сперва нужно договорится об установлении режима тишины в зоне ООС.

"По моему мнению, этот план выглядит так – нужно сначала провести всеобъемлющее и длительное прекращение огня (и тут на самом деле очень много подпунктов плана – кто будет контролировать, как это развести во времени, какие линии и так далее)", – сказал Вакарчук.

"Это должно быть основным условием и я бы не вступал в переговоры, которые смешивают безопасность с политическими, а тем более экономическими вопросами", – высказался музыкант.

Вакарчук добавил, что он не сторонник формата "лучше хоть что-то решить, чем ничего".

"Считаю, некоторые "что-то" могут принести фундаментальные проблемы, из которых очень сложно вылезти. Надеюсь, такого еще не случилось, но риски есть", – подытожил он.

Святослав Вакарчук

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук также назвал неправильным возможное строительство стены на Донбассе, которое рассматривается как альтернативный вариант плану президента Владимира Зеленского.

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