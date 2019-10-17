Вакарчук объяснил, почему несколько лет не общается с Зеленским

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук уже несколько лет не общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что не ощущает в этом необходимости.

О своих отношениях с Зеленским Вакарчук рассказал "Украинской правде". Он добавил, что президент всегда имеет право инициативы на общение с тем или иным политиком.

"Я никогда не напрашивался на разговор к одному президента. Мне кажется, что президент имеет свое видение, свою ответственность, он всегда имеет право инициативы на общение с тем или иным политиком. Мне достаточно общения парламентского, с трибуны. Я обращаюсь к президенту с трибуны, когда он в парламенте или когда его нет. Если у меня будет неотложное желание напрямую поговорить с президентом, я к нему обращусь", – сказал Вакарчук.

Он добавил, что заинтересован в том, чтобы президент Украины был успешным. Свою кампанию "Голосуй не по приколу", по словам Вакарчука, он не адресовал Зеленскому.

"Я встретил товарища, который в тот день потерял своего товарища на войне. В тот же вечер я присутствовал при разговоре молодых людей, крупной компании, которые полушутя говорили: "Слушайте, не за кого голосовать. Буду голосовать по приколу". Дословно. И я, сопоставив эти две вещи, подумал: "Неужели этот человек погиб за то, чтобы люди – неважно, за кого они голосуют, – голосовали по-приколу?" И из серии "и все равно не за кого, давайте сделаем так", – объяснил Вакарчук.

Он подчеркнул, что в тот момент не думал ни о какой фамилии и не думает до сих пор.

"И то, что так или иначе сторонники одного кандидата в президенты восприняли это в одну сторону, а другие в другую – это определенный политический урок для меня", – подытожил он.

Святослав Вакарчук Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук записал обращение к украинцам из-за формулы Штайнмайера.

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