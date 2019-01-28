Думаю, сегодня развеялось много мифов вокруг Святослава Вакарчука, которые были созданы в штабах кандидатов и социологических службах за время подготовки к выборам.

1. Вакарчук не является одержимым властью и президентством человеком. Наоборот, он осторожно относиться к такой ответственности, понимая ее масштаб. Святослав вполне состоялся в своем статусе артиста и общественного деятеля. За его словами нет никакой хитрой игры, есть обычные колебания человека, которые должен принимать трудное для себя решение самостоятельно.

2. За Вакарчуком не стоит никакой олигарх. Им не управляет ни Порошенко, ни Коломойский, ни Пинчук, ни Фридман. Он слушает и слышит многих людей, это правда, но это не значит, что он зависит от всех тех, кто с ним встречается или кто хочет с ним встречаться.

Святослав Вакарчук

3. За Вакарчуком не стоит госдеп. Он за свои деньги ездил учиться в Стэнфорд, он вполне состоятельный человек. Да, некоторые американцы в Вашингтоне и в Киеве рассматривали Вакарчука как компромиссную фигуру, которая способна объединить некоторые патриотические силы в Украине. Но Америка не собирается режиссировать наши выборы вместо нас, у Вашингтона нет на этих выборах своего кандидата, они контактируют со всеми.

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4. Чего он боится? Вакарчук более всего дорожит своей репутацией и статусом не политического игрока. Ему кажется важным быть частью гражданского общества, чтобы усиливать не политические проекты, а какие-то общественные цели. Святослав опасается повторить печальный опыт пребывания в "Нашей Украине" и стать одной из фигур в выяснении отношений и политической борьбе.

5. Святослав ищет тот проект, который сможет стать для демократического и патриотического сегмента общества объединяющим. Он понимает, что надо воевать с врагом извне, но не может принять, что надо при этом воевать на уничтожение с оппонентами среди своих. Он вполне может поддержать объединение политиков, которое сможет вызвать доверие в обществе. Но если такого объединения не последует, Вакарчук может не вступать на этих выборах в игру вообще. Несмотря на его участие или не участие - его поддержка, даже моральная и информационная все равно сохраняет немалый вес.

6. Думаю, не стоит жалеть, что Вакачук не идет в президенты. Может, не пришло время, а может, в этом вообще нет нужды. Просто такая игра воображения Игоря Грынива, который поставил задачу социологам замерять его рейтинг, вызвала эффект завышенных ожиданий. Ведь у нас так мало людей, кто имеет свой рейтинг узнаваемости по всей стране без всякого телевизора и договорняков с владельцами каналов, что каждый узнаваемый уже становится влиятельным. Вот только социологи "позабыли" опросить при этом одного человека - самого Святослава.

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