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Антін Мухарський
Антін Мухарський
Український письменник, актор, телеведучийВсе статьи автора

Вакарчук, Колобок чи Зеленський

8.5тЧитать материал на украинском

Якось моя прабабця, корінна киянка, уроджена Міцкевич,ледь не обісцялася від сміху у свої 92, як почула, коли якась дама на повному серйозі запитала у неї: "Ви бачили фільм "Покровські ворота"? Там же ж грає той негідник Леонід Бронєвой, що був Мюлером у фільмі про Штірліца. Я дивуюся, як цього фашиста й досі не розстріляли?" "Ну село, село..., що ви хочете, - сміялася прабаця, тримаючи у руках келишок горілки за святковим новорічним столом. - Людина не здатна відрізнити сценічний образ від актора. О боже, ми стрімголов котимось в культурологічну прірву. Народ перетворили на якихось ідіотів". Це сталося чи у 83-му чи у 84-му році.

Новости
Елітарний жлоб

Як не дивно слова моєї бабці актуальні для сучасної України, як ніколи. Феномен Вакарчука-Зеленського, чиї сценічні образи свого в доску рубахі-парня із провінції, що викував власне щастя власними руками і х… ложив на політиків, та романтичного героя-ідеаліста, підкріплений сучасним європейським саундом, викликає у недалекого провінційного піпла культурологічний захват. В той час Сорос з Коломойським десь там у своїх Америках та Ізраїлях разом з усім цивілізованим людством усцикаються від сміху, спостерігаючи за тим, як в Україні тупоголові аборигени цілком серйозно обговорюють тему президенства того чи іншого актора.

Новости
Рычаг влияния Коломойского

Це п*здець, гражданє! Ви їб*нулися!

Підіть краще в театр чи почитайте книжку. Бо так недовго Колобка чи Буратіно в президенти висунути! А шо – інфантильні дебіли проголосують…

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Автор
Антін МухарськийАнтін Мухарський
Персоны
Владимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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Лисовой Александр
Лисовой Александр
Рональд Рейган - один из самых уважаемых президентов США, усилиями которого была похоронена "Империя зла"-СССР был, между прочим, тоже актером. Даже не совсем успешным. ВСЕ "профессиональные" политики Украины себя уже полностью дискредитировали в глазах народа. И пусть новым президентом будет уж лучше актер (по образованию юрист) или музыкант (по образованию физик-теоретик и экономист-международник), чем эта свора завсегдатаев-претендентов, на каждом из которых клейма негде ставить !
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Medved George
Medved George
Трудно не согласиться! Печально все это...
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