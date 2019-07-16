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Вакарчук: к люстрации надо подходить с холодной головой

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Партия "Голос" будет защищать закон о люстрации и призывает взвешенно подходить к вопросу ее возможного расширения.

Об этом заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает пресс-служба политсилы. Он отметил, что партия не даст попыткам реванша отменить закон и откатить назад достижения Майдана.

"Все, у кого руки в крови Небесной Сотни, и все, кто так или иначе ответственен за то состояние, которое привело к развязыванию войны Россией, не имеют права больше никогда занимать государственные должности. Но очень важно подходить к люстрации с холодной головой. Потому что в желании помочь люстрировать плохих людей можно дойти до того, что люстрировать самого себя", — сказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Facebook партии "Голос"

Он напомнил, что во власти после 2014 года работали не только старые политики, но и новые эффективные чиновники.

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"Там было много людей, которых не то, что люстрировать надо — за ними тюрьма плачет. И мы знаем этих людей, и мы будем добиваться, чтобы справедливость восторжествовала. Но так же было и большое количество людей, которые делали конкретные действенные реформы. Людей, которые сделали доброе дело для страны и уперлись в потолок, когда коррумпированная верхушка не давала им делать дальше серьезные реформы. Мы должны их — наоборот — поблагодарить. Пусть они поделятся с нами своим опытом, и мы будем помогать им дальше работать. Это и есть взвешенная политика: горячее сердце, холодная голова, а не наоборот", — отметил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предложил усилить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на должности с 2014 года. Позже у Зеленского объяснили суть новой люстрации.

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Тема
Люстрация в Украине
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
" Развязывание войны с россией", тот же вова, только из Львова-мерзкая тварь!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Стрелков Иван, Вы москали напали на Украину вот с вами, скотами, мы и воюем и прикрываться не надо уиными шахтерами и трактористами, танкми и градами из шахт, а также снарядами и патронами, ростущими на деоевьях. Эти байки будете рассказывать своим совковым бабулям и дедулям, которые седят возле подьезда прославляют Путлера м Совок гнилой
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