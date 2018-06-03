Вакарчук или Порошенко: украинцы поспорили на росТВ из-за президента

Сбежавший из Украины скандально известный телеведущий, "голос Антимайдана" Юрий Кот и эксперт-международник Максим Яли поспорили из-за отношения украинцев к будущему президенту.

Спор происходил в эфире одной из программ пропагандистского российского телеканала НТВ.

"Самое главное, если вы этого не осознаете, что Вакарчук – это на самом деле ужасный вариант для нашей страны, это ужасный вариант. Вы сегодня скачете за Порошенко, а через год-два вы будете скакать за Вакарчука", - заявил Кот.

При этом Яли уточнил у своего визави, верит ли он в президентство Вакарчука. На это Кот отметил, что не верил, что Петр Порошенко сможет выиграть выборы. И поэтому фронтмен "Океана Эльзы" может возглавить Украину.

"Спорим на 10 000 рублей, конечно, что не станет? За слова же нужно отвечать, ты же уверен", - предложил Яли.

Телеведущий посчитал спор нецелесообразным, а беглый украинский политик Сергей Марков отметил: "Вакарчук может, но спорить не надо".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросам общественного мнения, 55% граждан поддержали бы кандидатуру Святослава Вакарчука на выборах президента Украины.