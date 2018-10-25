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Вакарчук идет в президенты: СМИ раскрыли планы и союзников певца

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Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук принял решение об участии в президентских выборах и вскоре публично заявит о своем намерении.

Об этом, ссылаясь на данные сразу нескольких источников, пишет LIGA.net. По информации издания, он заявит о решении участвовать в президентских выборах в конце года.

"Это будет сравнимо с открыванием шампанского: шумно и неожиданно", - предрекает знакомый с Вакарчуком политик.

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По данным трех источников, музыкант решил баллотироваться на президентских выборах, но дату объявления этого держат в секрете. В сентябре состоялась закрытая встреча с послами Большой семерки и Евросоюза, где музыкант якобы пообещал дипломатам пойти на выборы. Эту информацию подтвердили несколько знакомых с музыкантом нардепов и один источник вне парламента. Публично подтверждать эту информацию отказались все собеседники журналистов.

Вакарчук идет в президенты: СМИ раскрыли планы и союзников певца

Одни источники утверждают, что якобы затягивание с принятием решения это стратегия, и не могут назвать Вакарчука нерешительным. К тому же, для политика нового образца у него якобы есть сильные качества: умеет воодушевлять, искреннен и верит в то, что говорит.

Другой собеседник издания предполагает, что Вакарчук ответил послам Большой семерки утвердительно под давлением и окончательного решения для себя не принял.

Также отмечается, что стали известны некоторые члены команды и спонсоры Вакарчука.

"Несколько собеседников говорят, что Вакарчук вернется в политику с выдавленными из власти реформаторами. Финансовая поддержка поступит, как минимум, из трех источников. Одним из них может стать друг Вакарчука, президент инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала. Хотя сам Вакарчук неоднократно заявлял, что он самостоятельный и не нуждается в спонсорстве", - сказано в материале.

Возможным соратником Вакарчука в политике также называется ушедший со скандалом из правительства экс-министр Минэкономразвития Айварас Абромавичус.

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По информации издания, певец также ведет активные переговоры с демократическим лагерем. Одно из наиболее близких ему - объединение Самопомощь. Как говорят источники, Вакарчук и мэр Львова Андрей Садовый самые понятные друг другу игроки в демократическом лагере. Союза с Анатолием Гриценко в ближайшем будущем не предвидится.

Отмечается, что Вакарчук и Садовый обсуждают два сценария совместного похода на выборы. В первом - мэр Львова идет в президенты, а музыкант поддерживает его публично. Второй - Вакарчук баллотируется в президенты, а политик снимает кандидатуру в его пользу.

В Самопомощи оба сценария не отбрасывают, а у Вакарчука любые союзы называют слухами. "Не имеет смысла комментировать слухи", - сообщили в пресс-службе музыканта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук устроил перепалку с журналисткой. На вопрос о своих политических амбициях он ответил, что ему нравится "возможность держать в ожидании".

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персоны
Святослав ВакарчукАндрей СадовыйАйварас Абромавичус
Место
Украина
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Славко, шел бы ты СПИВАТИ нах.... Далее не пишу. Ненормативная лексика на ПЕРО поэта нанизывается
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Коропов Юрий
Коропов Юрий
Пережили Ющенок-Ехануровых, пережили Януковичей-Азаровых, почти пережили Порошенок-Яценюков ... Переживем и Вакарчуков! P.S. Згоден, прізвища дааалеко не всі ...
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Не стоит клоуна выбирать президентом
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Пулярус Н.Ф.
Пулярус Н.Ф.
Naibadze Petr, Згоден, Зеленського - до біса!
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