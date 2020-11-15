Сопредседатель ОПЗЖ Рабинович заразился коронавирусом

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя", украинский бизнесмен Вадим Рабинович заразился коронавирусом.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 15 ноября. Других деталей он не уточнил.

"К сожалению, поймал коронавирус! Будем лечиться", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в текущем месяце COVID-19 подхватили топовые украинские политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Кроме него, заразился глава ОП Андрей Ермак. Оба госпитализированы в "Феофанию". Чувствуют себя хорошо, работают дистанционно.

Также заразились коронавирусом спикер Верховной Рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.