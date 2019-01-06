Вадим Новинский: Оппозиционный блок оспаривает в судах незаконное лишение права голоса трех милионнов граждан

Команда "Оппозиционного блока" подала иск в Шестой апелляционный административный суд г.Киева о незаконности Постановления Центральной избирательной комиссии о закрытии избирательных участков в Российской Федерации.

В нарушение Конституции Украины и избирательного законодательства Центризбирком в Новогоднюю ночь ликвидировал пять избирательных участков в РФ, лишив права голоса как минимум три миллиона украинских граждан. Об этом сообщил глава фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Вадим Новинский на своей странице в Фейсбук.

Напомним, эти участки расположены в дипломатических представительствах Украины, то есть на украинской, а не российской территории. Организацией и проведением выборов там занимались украинские дипломаты, а не российские власти.

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"Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении иска нам отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования. Считаю это решение политически мотивированным: власть не допустила к выборам миллионы украинцев, выехавших на заработки и спасающихся от войны, потому что они не намерены голосовать за Петра Порошенко", — заявил народный депутат Вадим Новинский.

"Оппозиционый блок" будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

"Украинский народ имеет право решить на прямых открытых выборах, кому доверить наивысшую государственную должность, и действующий президент обязан уважать этот выбор, а не дискредитировать своими предвыборными махинациями демократическое устройство украинского государства. Будем добиваться справедливости!", — подчеркнул Вадим Новинский