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8 сентября • обновлено в 12:54
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Вадим Новинский
Вадим Новинский
Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Все статьи автора

Для десятков людей закончился настоящий кошмар

Обмен пленными состоялся. Для десятков людей закончился настоящий кошмар тюрем и лагерей. Их семьи ещё долго будут праздновать этот день как важное событие в их жизни, как один из самых радостных дней. Ведь за процессом обмена стоят реальные человеческие судьбы, реальные люди, их переживания и страдания.

С обмена пленными начинается и процесс нормализации отношений между Украиной и Россией. Важную роль в этих процессах и в деле восстановления мира сыграла Православная Церковь. Его Святейшество Патриарх Кирилл и Его Блаженство Митрополит Онуфрий приложили немало усилий для того, чтобы сегодняшний обмен стал реальностью, и потенциал Церкви этим не исчерпывается.

Поздравляю всех, кто сегодня обрел долгожданную свободу! Это очень важный, очень ощутимый шаг к настоящему миру, который - уверен - уже скоро придёт и на землю Украины, а отношения между Украиной и Россией снова станут добрососедскими и братскими, такими, какими они были на протяжении нашей истории.

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Автор
Вадим Новинский Вадим Новинский
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
обмен Новости России
Источник
Источник: Facebook Вадима Новинского

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