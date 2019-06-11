О выборах и личном выборе

Каждый день мы все становимся перед выбором. Когда-то он прост, когда-то труден, но всегда мы должны принять решение. Правильное оно или нет – покажет время, но мы сознательно идем на этот риск.

Сегодня такое решение принял я. Я не иду на выборы в Раду. Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову да и всей команде в целом за оказанное доверие. Я горд и признателен за то, что вы оценили мою работу, за то, что вы посчитали меня достойным быть частью этой сильной команды. Но я человек дела, я не политик. Я никогда им не был. Я не умею громогласно кричать с трибуны, я умею работать. За моими плечами много проектов, важных для города, важных для страны важных и для спортивной отрасли. Знаете, спортсменов ведь, как и военных – бывших не бывает.

Вадим Гутцайт Facebook Вадима Гутцайта

Моя задача, прежде всего перед самим собой – быть полезным для общества.

К сожалению, парламент, не только украинский, а любой другой, это – политика, склоки, разговоры. Я привык работать иначе. Да что тут – я просто привык РАБОТАТЬ. Если я берусь за проект – я довожу его до конца. Возможно, конечно, не скромно, но уверен, весь мой спортивный путь об этом говорит.

Уверен, что больше пользы я принесу, все-таки, в исполнительной власти. Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то в Министерстве молодежи и спорта. И если президенту потребуется сильный специалист, который действительно может вывести Украину спортивную на международный уровень, я готов принять этот вызов. Очередной вызов. И сделать это качественно. Так что, вы всегда можете рассчитывать на мое плечо поддержки там, где я буду полезен. Сегодня – только это важно! Да пребудет с нами сила, друзья!

P. S. Всем спасибо за поддержку, друзья! Но особенно – тебе, родная и любимая Оксана Гутцайт. Ты со мной всегда, всегда моя опора и поддержка в любом сложном выборе, перед любой, кажется, невыполнимой задачей. Мне есть ради чего делать этот город и эту страну лучше!

Один за всех, и все – за одного!

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