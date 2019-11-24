В ж*пу "реформы", если строите тюнингованную Россию под названием "братская Украина" – Остап Дроздов

Президент России Владимир Путин может стать гарантом зарабатывания денег от Сяна до Дона для украинских олигархов. Если они на это согласятся – Украине можно сливать воду, сказал в интервью OBOZREVATEL украинский тележурналист Остап Дроздов.

– Монолитная сила "Слуга народа", которая взяла большинство на выборах в ВР, дала трещину. За последнюю неделю – скандал за скандалом. В чем опасность?

– Не так она уже и монолитна. Стадо баранов тоже внешне выглядит непробиваемо – пока первые бараны не начнут сходить с ума. А особенно когда некоторые из их баранов зашли в Раду как слуги несколько иного хозяина (и это не игрок на пианино).

Я был в числе тех, кто просил своих чокнутых соотечественников не давать полноту власти зеленым проходимцам. Как бы были себе в парламенте как выразители современной неоваты, пусть бы сидели там как символ электорального неповиновения перед системой – но не полноты власти! Не послушались. С удовольствием, под хи-хи-ха-ха, они эту страну вручили любителям, дилетантам, приколистам, постсоветским выскочкам, попросту малороссам, для которых все истинно украинское является или смешным, или простоватым, или враждебным.

Это не монобольшинство трещит по швам – это страна бухается об очередное дно. Опасность всех процессов заключается не в том, удержит Зеленский контроль над своими баранами, а в том, ляжет ли окончательно страна под русский мир. Вопрос стоит так: или мы превратимся в аффилированное квазигосударственное образования под крылом России – или проукраинская меньшинство все-таки заштопорит этот курс.

Остап Дроздов Дитектор Медиа

– Поэтому Коломойский раздает многочисленные интервью, в которых склоняет власть и украинцев помириться с Россией? Хотя в 2014 году он открыто выступал против российского вторжения.

– Эти заявления Коломойского как раз и являются ключевыми (если не определяющими) в полномасштабном развороте Украины в направлении России. Когда в 2014 году многие украинские патриоты писяли кипятком в отношении "выдающегося ж*добандеровца", я спрашивал: а чего вы радуетесь? Просто-напросто в тот момент ситуативно интересы Коломойского совпали с интересами Украины. И не более. Прошло 5 лет – и вот вам настоящее нутро. Деньги и только деньги. Страна – не ценность, а территория заработка. Это касается всех топ-олигархов. Им все равно, где зарабатывать сверхприбыли. Будет это Украина – хорошо. Подкупает их Россия и компенсирует потери – еще лучше. Интервью Коломойского в NYT я расцениваю как официальный сигнал всем реальным владельцам Украины (это не народ !!) принять для себя выгодное решение.

Условно: если Коломойский, а за ним Ахметов, Левочкин, Фирташ и другие реальные владельцы этой страны примут солидарное решение разворачиваться в сторону России под личные гарантии Путина – то фактически можно сливать воду. Война доказала: Путин не может взять народ – но он может купить его владельцев. Поэтому я не удивлюсь, если Коломойский возьмет на себя функцию координатора всех пророссийских процессов от имени украинского олигархата. Определяющими здесь станут личные гарантии Путина. Поэтому я прогнозирую начало титанической борьбы России за украинских олигархов. Ведь именно они могут реализовать окончательное и бесповоротное превращение Украины в сине-желтую Россию. С сохранением всех своих действий и схем, конечно.

Именно Путин может стать для них гарантом их зарабатывания денег на территории от Сяна до Дона. Это накладывается на пророссийскость наших олигархов. Заметьте: все топ-олигархи несмотря на то, что имущество и состояние держат в Европе, ментально они все равно пророссийские. Для них это пространство "азиопы" намного понятнее и роднее, чем чужое, иноязычное, слишком зарегулированое пространство Европы. Для них это не агрессия России, а гражданская война, которая мешает наращивать доходы.

– Насколько Коломойский целом влияет на политику, на Зеленского и на топ-чиновников?

– А это очень интересный вопрос. Я не считаю, что Зеленский является непосредственной марионеткой Коломойского. Предполагаю, Коломойский поставил перед ним ряд ультиматумов, и основная интрига заключается в том, способен ли Зеленский держать удар. Если он даст задний ход по особому статусу Донбасса, где прописаны все выгоды России, а также по ключевым вопросам в энергетической и банковской сферах, то ожидайте, что весь медиа-холдинг Коломойского пойдет огневой вендеттой против "нашего мальчика". Это также касается энергетической сферы, где интересы Коломойского наиболее выражены.

Если бы Зеленский был мудрым, он должен был разыграть антироссийскую карту. Должен показать, что даже несмотря на свою несостоятельность он не допустит втягивания Украины в русский мир – но неужели такое можно требовать от ментального малоросса? Зеленский видит Украину в тесных и мирных взаимоотношениях с Россией, а это – роковой самообман. Потому что Украина имеет смысл только тогда, когда она будет антироссийской, полностью вырванной из российской орбиты. Зеленский в силу своего бэкграунда не может этого понять.

В его представлении присутствует живописная, украшенная, райская Украины с русским языком на каждом шагу, с безлимитным присутствием российского контента, с дружбой народов и другой ахинеей. Это – типичная бред малороссов образца XXI века. Они носят модные джинсы, ездят на ленд роверах, у них дорогие смартфоны, но мозги их – с эпохи Кобзона.

– Как в целом оцениваете полугодовую работу Зеленского? Где успехи, а где – очевидные провалы?

– Это даже не провалы. Это – катастрофические процессы, генератором которых невольно (или сознательно) стал Зеленский. Ползучий демонтаж украинской государственности – вот что происходит. Я умышленно говорю "демонтаж", а не потеря. Здесь зарыт дьявол. Путину не нужно, чтобы Украина формально потеряла государственность. Ему достаточно, чтобы Украина была независимой, суверенной, самостоятельной, легитимной – но пророссийским государством. Преступление Зеленского заключается в том, что он на повестку дня вывел пророссийский выбор. Он стал агентом внутриукраинской ваты, бескаркасного населения, которое спит и видит себя в русском мире, на юбилеях Надежды Кадышевой, на российских фестивалях, в российском кино, русском театре, в сериалах про Подмосковья, в обнимку с братским народом.

Будем честны: вот эти люди – ядро Зеленского. "Мы устали, надо прекратить стрелять". Возможно, Зеленский искренне любит Украину, но его Украина – русифицированная. Да, она может существовать сотни лет. Она даже может улыбаться и быть в вышиванках. Но не имеет никакой ценности такая Украина, где калечат украинский язык, высмеивают украинскую память, уничтожают украинский дух. Поэтому нет смысла возиться в том, какие он допустил провалы, а в чем демонстрирует успехи. Все генерально сводится к одному-единственному вопросу: до жопы все ваши "реформы", если вы строите улучшенную, тюнингованную, либерализированную Россию под названием "братская Украина". Этому нет прощения.

– Зеленский сдаст Донбасс?

– Как раз наоборот – Зеленский не сдает Донбасс, а силой проталкивает интерес Путина. Меня часто критикуют за чрезмерно острые высказывания в адрес украинофобов, что 64% от населения оккупированных территорий хотят в состав России. Если вам не нравятся мои острые эпитеты, то прошу предложить свои. Посоветуйте не только мне, но и миллионам вменяемых украинцам: как называть тех, кто нас называют хунтой, фашистами, майданутыми и хочет войти в состав государства-агрессора?

Какими нежными словами нужно называть тех, для кого тройку моральных авторитетов составляют Путин-Соловьев-Скабеева? Предложите мне благозвучные слова для обозначения тех, кто считает Украину и США виновницами войны, настаивают на недопустимости изучения украинского языка их детьми, отрицают декоммунизацию и требуют легитимизировать всех ополченцев. Какое ласковое слово подобрать к 40 тысячам, которые уже получили в ОРДЛО российские паспорта, а еще 60 тысяч ожидают получения?

Владимир Зеленский на Донбассе ВВС

– Что тогда делать с Донбассом? Отгородиться?

– Я считаю, что дальше нельзя тянуть с этим. Пришло время определяться. Что делать не только с территориями, но прежде всего с населением, чье сознание глубоко поражено российскими пропагандистскими идеями. Пока мы еще не Россия – должно проходить общенациональная дискуссия на эту тему. Ведь потеря территорий – это не какая-то супер-пупер-уникальная история чисто Украины. Через подобные истории проходило много стран в разное время, поэтому существует многообразие вариантов. Каждый из них может и должен быть обсужден от максимально неприятного (потеря территорий, стена, демилитаризованная зона разграничения) до максимально приятного (полное восстановление контроля). Есть же куча вопросов и куча иностранных опытов.

Нужен закон о коллаборационизме, который бы наказывал за сотрудничество с оккупационными властями? А может наоборот – полная амнистия и "нулевой" выход из ситуации? Поверьте, в обществе присутствуют мнения, и не надо бояться всех их обсуждать. И что я вижу? Имплементацию всех российских сценариев без обсуждения. Манипулируя понятием "мир" (а мира же действительно хотят все без исключения украинцы!), все подводится к российскому сценарию мягкой капитуляции. И это после 13 тычяч жертв.

А кто по крайней мере откровенно пытается рефлексировать на тему дальнейшей судьбы Мордора – тому лепят клеймо "поджигатель вражды", потому что, видите ли, нельзя кривое слово сказать о тех, кто откровенно ненавидит все украинское. Я бы сказал забрать эмоции в сторону и оставить простую истину: если мы не пропишем своих требований к реинтеграции проблемного во всех вопросах населения ОРДЛО, то готовьтесь, что всю страну переименовать в "ДНР".

– Зеленскому под силу закончить войну на Донбассе и вернуть Крым?

– Этого никто не знает. Эта история закончится только тогда, когда мировые игроки найдут консенсус относительно нашей войны. И тут у меня плохие предчувствия. Они хотят восстановить торговлю с Россией, потому терпят убытки. А если еще и Украина демонстрирует вялый пророссийский вектор, то почему Европа должна стоять на страже наших интересов? Уже не стоит вопрос "мир или победа". Стоит вопрос "просто мир". Даже на условиях, которые не совсем приемлемыми. Европейцы причисляют нас к пророссийскому пространству. До сих пор. Потому что наше население сильно старается в этом плане. Плюс наш президент тоже болен иллюзию о добрососедстве с Россией. И некому ему объяснить, что дружба с Россией – это и есть непременное условие пребывания в русском мире. А оттуда уже нет возврата. Пророссийская Украина – это и есть Россия с трезубцем во лбу. Поэтому если Европа нас отдаст, то, честно говоря, в украинства перспектив никаких.

– 9 декабря Зеленский должен встретиться с Путиным. Ему удастся продавить проукраинскую позицию на переговорах?

– Прямые переговоры с Путиным – это авантюра. Это будет удивительный поединок КВН против КГБ. Хороший мальчик, который хочет мира, придет к людоеду и будет просить его перейти на растительную пищу. Это безумие. Я внимательно послушал видео встречи Зеленского с "азовцами" в Золотом. Он там четко говорит, что отвод войск придуман для того, чтобы выйти на прямые переговоры с Путиным, и там уже по ходу (подчеркиваю – по ходу!) будут искаться способы прекращения войны.

Это означает очень простую вещь: Зеленский не имеет плана переговоров. Он действует вслепую. В КВНе это называется "капитанская импровизация". Возможно, в КВНе это проходит. Но когда против тебя мировой монстр, которого ты собственноручно вывел из-под удара этим отводом войск и домовлялками с "Л/ДНР", я не ожидаю ничего хорошего. Путин теперь появится в образе "голуба мира" и "миротворца". Вполне выигрышная позиция. Нашему президенту посоветуют напрямую договариваться с сепаратистами и немедленно выполнять взятые на себя обязательства в части особого статуса. Поэтому парижская встреча, если она и состоится, станет разве что фиксацией нашего поражения. Я хотел бы ошибаться.

Владимир Путин и Владимир Зеленский Главком

– В своем недавнем интервью председатель Офиса президента Андрей Богдан намекнул на эмоциональную усталость их команды. А прошло только полгода. Добудут до конца свою каденцию?

– Шарик сдувается. Это прогнозируемо. Если ездил только на скутере, то позже очень трудно быть за рулем автобуса, в котором 40 млн пассажиров. От меня это будет странно услышать, но я на самом деле понимаю драму Зеленского. Он вполне искренне хочет войти в историю. Видимо, сам по себе он очень неплохой парень. Однако его образ успешной пророссийской Украины разительно конфликтует с видением успешной украинской Украины. Эти ножницы никогда не сойдутся. Поэтому у него два пути. Или стремительными темпами сдать Украину в русский мир, как в ломбард. Или все-таки выйти из собственного тела и взглянуть на проект "Украина" совсем другими глазами. Для этого нужны сверхусилия. Надо выжать из самого себя всю эту российщину. Возможно, есть и третий вариант – гордо уйти. Честно сказать, я бы руководствовался искренней мотивацией изменить страну и по крайней мере попытался бы. И уйти.

– Какой вам представляется ситуация в стране в ближайшие лет 5?

– Это самое тяжелое со всех вопросов. Ответ зависит от следующего года. Возвращение в лоно России – это фундаментальная угроза. Мы можем до бесконечности бороться с коррупцией, бюрократическим аппаратом, реформировать все сферы жизни – это действительно похвально, но вторично. Сейчас я внимательно присматриваюсь к собственной стране в надежде понять, хочет ли она в русский мир или нет.

Когда началась война, я воспринял ее как исторический шанс наконец вырваться, с мясом, с кровью, от той российщины, которая так глубоко засела в людях. Должен признать, я ошибался. Я наповал поражен количеством ваты внутри страны. Не ожидал. Сейчас на поверхность вылез колоссальный объем нелюбви и даже ненависти ко всему украинскому. Меня всегда удивляло, неужели настолько можно ненавидеть язык, историю, культуру земли, на которой ты живешь? Сейчас наступает час икс. Он заключается в том, кто победит: гражданин или население? Вменяемые или осознанные? Украинцы или ватники? В Украине открыт внутренний фронт, и он уже становится номером 1. От того, какое начало победит внутри общества, будет зависеть ответ, где мы окажемся в будущем и вообще есть ли оно у нас.

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