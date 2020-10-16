У Зеленского объяснили, почему хотят уменьшить количество нардепов

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили его инициативу относительно сокращения числа депутатов, которую он озвучил среди вопросов для всенародного опроса.

Это нужно потому, что вчерашние традиционные системы управления не всегда способны адекватно ответить на новые вызовы и кризисы современного мира, сообщила пресс-служба главы государства.

Законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым, в частности, предлагается уменьшить количество народных депутатов до 300 Зеленский инициировал в августе 2019 года.

Обеспечить финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов "за" для реализации этой инициативы силами исключительно фракции партии "Слуга народа" невозможно. Поэтому президент предложил гражданам Украины убедить политиков сделать это.

"Третий вопрос в общенациональном опросе 25 октября 2020 года, как уже известно, будет таким: "Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?" Если люди скажут "да", ни один политик – сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния – не сможет возразить волю народа", – говорится в сообщении.

По мнению главы государства, целесообразность уменьшения количества депутатов вполне очевидна.

"В Украине произошла глубокая реформа децентрализации. Это означает, что на места были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации. Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента", – говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины (ОПУ).

В нем также говорится, что привычное количество народных депутатов Украины "слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутничество".

Уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей, считает президент.

"Возрастет конкуренция за депутатский мандат. Парламент станет еще более профессиональным, что просто необходимо государству сегодня. А 300 народных избранников абсолютно оправданное количеством с учетом нового административно-территориального устройства страны", – уточнили в пресс-службе главы государства.

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