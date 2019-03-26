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В заявлении генсека НАТО о Грузии увидели сигнал для Украины

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Грузия присоединится к Североатлантическому альянсу, несмотря на протесты со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил во время визита в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, добавив, что ни одна страна не имеет права влиять на политику открытых дверей Альянса.

"Это сигнал и для Украины (заявление Столтенберга. — Ред.). Все рассказы о том, что в НАТО не берут страны с территориальными проблемами, указания на фактор Москвы и все остальное, — просто белый шум. Это и есть "протесты Москвы", языками местных идиотов", — написал в Facebook бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

"Радио Свобода"

По его словам, украинскому обществу надо понять, что если общество хочет добиться цели, то оно достигнет ее.

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"Главное идти к этой цели. Грузины идут уже 26 лет, через войны, тяжелые реформы и постоянный фактор Москвы. Украина этот путь может преодолеть легче, чем Грузия", — добавил Корчилава.

Ранее экс-директор инфорбюро НАТО в Москве Роберт Пшель заявил OBOZREVATEL, что НАТО не согласится на постоянное препятствие России и на ее бесконечные возможности блокировать решения Украины, заинтересованной во вступлении в Альянс.

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Персона
Йенс Столтенберг
Место
Грузия
Тег
НАТО
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Порошенко еще галстук не жевал, еще все впереди.
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Белый господин
Белый господин
Он сказал #Скоро. Не завтра, не на следующей неделе или месяце, а скоро. Когда нужно будет, тогда и примем. Вы купились, не так ли?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы тильки чекают и стрыбают. Еще гарно спивают похоронную щеневмерлу
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