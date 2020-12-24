В Запорожье третий раз за две недели сменился глава облсовета

Глава Запорожского областного совета Виталий Боговин в среду, 23 ноября, подал в отставку. В ночь на четверг депутаты избрали председателем Елену Жук от партии "Слуга народа".

Таким образом глава облсовета в Запорожье сменился третий раз за две недели, говорится на сайте ведомства. Кандидатуру Жук поддержали 46 депутатов.

"В полночь 24 декабря депутаты Запорожского областного совета 8-го созыва путем тайного голосования избрали председателем Запорожского областного совета Елену Жук", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Запорожский облсовет женщина возглавила впервые в истории.

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