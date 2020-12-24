В Запорожье третий раз за две недели сменился глава облсовета
Глава Запорожского областного совета Виталий Боговин в среду, 23 ноября, подал в отставку. В ночь на четверг депутаты избрали председателем Елену Жук от партии "Слуга народа".
Таким образом глава облсовета в Запорожье сменился третий раз за две недели, говорится на сайте ведомства. Кандидатуру Жук поддержали 46 депутатов.
"В полночь 24 декабря депутаты Запорожского областного совета 8-го созыва путем тайного голосования избрали председателем Запорожского областного совета Елену Жук", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Запорожский облсовет женщина возглавила впервые в истории.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Запорожье во время избрания председателя областного совета, которое продолжалось до ночи субботы, 12 декабря, произошли драки между депутатами.
21 декабря в Запорожском областном совете бывший глава ОГА Виталий Боговин завел в зал заседаний неизвестных людей в камуфляже, которые заблокировали работу депутатов.