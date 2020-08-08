В Винницкой ЦРБ ни один медик не заболел, – главврач о защитных костюмах от Порошенко

Благодаря Фонду Петра Порошенко, который с начала эпидемии передал в Винницкую центральную районную клиническую больницу 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов, ни один медик здесь не заболел.

Об этом рассказал главный врач Александр Кривовяз во время встречи коллектива медучреждения с Петром и Мариной Порошенко, передает пресс-служба политсилы. Сегодня они передали больнице еще 200 костюмов и защитные противовирусные очки.

"Сегодня от всего коллектива мы благодари Фонда Петра Порошенко, который еще в апреле предоставил нам такую помощь. Оказывали помощь по всей Украине, я знаю. К началу эпидемии у нас было исторических 25 противочумных костюмов с 70-80 годов. И так мы должны были начинать свою работу", – рассказал врач.

Он сообщил, что многопрофильную больницу, которая обслуживает 100 тысяч жителей района, обязали оперативно стать инфекционным заведением для приема больных средней тяжести и тяжелых.

"Мы превратились за 2 недели. Мы получили от Фонда Порошенко 3,5 тысячи костюмов, это кроме масок и других средств индивидуальной защиты. Благодаря этому у нас ни один сотрудник не заболел на COVID-19", – отметил главный врач.

Он также поблагодарил Фонд Порошенко за восстановленные по всей стране аппараты ИВЛ. "Когда их вообще не было. И пока, похоже, до сих пор нет. И благодарим самое главное – за мобильную цифровую рентген установку. Мы можем делать рентген в каждой палате", – отметил Кривовяз.

Порошенко приехал в больницу Виннице Сайт "Европейской солидарности"

Он также напомнил, что благодаря поддержке Алексея Порошенко с 2016 года в больнице капитально отремонтировали гинекологическое, ЛОР отделение, родильное отделение, отделение экстренной и неотложной медицинской помощи, утеплили фасад и отремонтировали крышу. А больше всего санитарки благодарны за новый лифт, рассказывает главврач.

"Здание старое, с 1965 года до 2017 года наши санитарочки носили пациентов тяжелых на носилках на третий этаж", – вспоминает руководитель больницы.

"Неоценима помощь, и самое главное – что мы были защищены", – подчеркнул он.

"Это мы с Мариной и нашей командой сегодня здесь, чтобы вас поблагодарить", – отметил пятый президент.

Порошенко приехал в больницу Виннице Сайт "Европейской солидарности"

"Я постоянно спрашиваю нашу команду – в тех больницах, где мы взяли шефство, очень важно, чтобы врачи не заболели. Потому что если заболеют врачи – некому будет лечить. Это для меня как воины на фронте. Первое – ты их защитить, а потом они будут защищать наше государство. Именно поэтому направили средства в Китай, заключили контракты на 100 тысяч костюмов. 30 тысяч нам из Китая дали, а 70 тысяч наших костюмов перекупили россияне. Мы тогда поехали в Корею, купили там. И всего более 130 тысяч костюмов было завезено для всей Украины. Но больше всего – в Винницу область", – сообщил Порошенко. Он также отметил, что более 50 аппаратов ИВЛ были отремонтированы и снабжены расходниками. Как отметил Порошенко, с "коронавирусного фонда" власть не купила ни одного аппарата ИВЛ.

"Из собранных 63 миллиардов гривен из государственного бюджета в фонд борьбы с коронавируса – из них закуплено ноль аппаратов ИВЛ. Как это так? Куда вы дели эти деньги? Их направили на финансирование не врачей, а силовиков и на дороги. Почему средства из фонда борьбы с коронавирусом идут не на защиту врачей, не на закупку медицинского оборудования, средств защиты, а на дороги?" – возмутился Порошенко.

Он отметил, что только 3 млрд из фонда были распределены на медицинские сферы, а остальные не имеют отношения к коронавирусу – несмотря на то, что статистика последних недель неутешительная.

"Они говорили, что преодолели коронавирус. А сколько сегодня заболели по стране? Почти полторы тысячи. Это исторический максимум. И вчера был вчерашний максимум. А позавчера был позавчерашний исторический максимум. Эпидемия идет. А они видосики показывают. И конечно, что мы не можем оставаться равнодушными. Поэтому сегодня место нашей команды здесь, с вами", – подчеркнул Порошенко.

Он также в очередной раз напомнил, что одной из самых эффективных мер во время эпидемии является массовое тестирование. "Мы требовали, чтобы и тесты были. Тесты бесплатные, и в первую очередь врачам, учителям, воспитателям в детских садах. Мы привезли первые 5000 тестов – и сразу же обнаружили очень много положительных тестов", – напомнил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также отметил, что фракция в парламенте будет бороться за внедрение общего страхования медиков от коронавируса.

Как известно, с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.